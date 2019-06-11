الامارات | 3 نصائح لسفر المرأة الحامل

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 نصائح لسفر المرأة الحامل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسود لدى الكثير من النساء اعتقاد بأن الحمل يتعارض مع السفر لخطورته على صحة الأم والجنين. فما مدى صحة هذا الاعتقاد؟

للإجابة عن هذا السؤال قال الدكتور يان بيتر زيدنتوبف إنه من حيث المبدأ لا يتعارض الحمل مع السفر، ولكن يتعين على الحامل الانتباه لبعض النقاط، كي لا تواجه متاعب صحية تفسد متعة السفر.

1- أفضل توقيت

أوضح أخصائي أمراض النساء الألماني أن أفضل توقيت للسفر هو الثلث الثاني من الحمل، أي بين الأسبوع 12 والأسبوع 24؛ حيث تكون متاعب الثلث الأول من الحمل كالغثيان والتعب قد تلاشت، كما أن الجسم لا يكون مثقلاً بعبء الحمل إلى حد كبير.

وأشار زيدنتوبف إلى ضرورة الانتباه إلى قواعد ولوائح السفر الخاصة بشركات الطيران وشركات الملاحة البحرية؛ حيث لا تسمح بعض شركات الطيران بسفر الحوامل اعتباراً من أسبوع الحمل 36، وبعض الشركات لا تسمح بالسفر اعتباراً من أسبوع الحمل 28.

وتعد شركات الملاحة البحرية أكثر صرامة في هذا الشأن؛ حيث إنها لا تسمح في الغالب بسفر الحوامل اعتباراً من أسبوع الحمل 24.

وأشار الدكتور كريستيان ألبرينج إلى أن الحامل غالباً ما تعاني متاعب الأوردة؛ لذا فإن السفر بالقطار أو بالسيارة، الذي تتخلله فترات توقف قصيرة، يعد أفضل من السفر بالطائرة.

وأضاف طبيب أمراض النساء الألماني أنه في حال الرحلات الجوية الطويلة ينبغي استشارة الطبيب المعالج أولاً؛ حيث قد يكون من المفيد أخذ حقنة للحيلولة دون تخثر الدم.

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2- إشكالية التطعيمات

وأشار معهد روبرت كوخ الألماني إلى أن التطعيمات تمثل إشكالية بالنسبة للحامل، التي ترغب في السفر؛ حيث لا يجوز للحامل تلقي تطعيمات معينة، كاللقاحات الحية ضد الحمى الصفراء مثلاً، بينما يمكن للحامل تلقي تطعيم ضد التهاب الكبد الوبائي من النوع A.

كما ينبغي على الحامل تجنب السفر إلى المناطق الموبوءة بالملاريا؛ فعلى الرغم من إمكانية علاجها خلال الحمل، إلا أن العدوى قد تتسبب في حدوث مضاعفات لدى الأم والجنين على حد سواء.

3- قواعد غذائية

بدورها، شددت الجمعية الألمانية للتغذية على أهمية الالتزام ببعض القواعد الغذائية أثناء السفر من أجل تجنب أمراض الجهاز الهضمي، أبرزها طهي الطعام جيداً وغسل الفواكه وتقشيرها، والتخلي عن الأطعمة المحتوية على البيض النيئ، مع شرب الماء من زجاجات محكمة الغلق بدلاً من ماء الصنبور.

وبشكل عام ينصح الدكتور زيدنتوبف الحوامل بتجنب حمامات الشمس المكثفة والأنشطة السياحية الخطرة كالغوص والتجول على ارتفاع يزيد على 2500 متر بسبب نقص الأوكسجين، كما ينبغي على الحوامل التخلي عن حمامات الساونا في حال المعاناة من مشكلات بالدورة الدموية.

ومن المهم أيضاً استشارة الطبيب المعالج بشأن الأدوية، التي يجوز اصطحابها أثناء السفر، مع مراعاة اصطحاب كريم واقٍ من الشمس ذي مُعامل حماية «SPF» عالٍ لتجنب الإصابة بضربات الشمس.

لا تسمح بعض شركات الطيران بسفر الحوامل اعتباراً من أسبوع الحمل الـ36.

على الحوامل تجنب حمامات الشمس والأنشطة الخطرة كالغوص.