الامارات | خبراء يحذرون من مواد ضارة في مُلمّع الشفاه

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت مجلة «أوكو تست» بأن مستحضرات مُلمّع الشفاه «Lipgloss» التقليدية تحتوي على مواد ضارة بالصحة، وذلك بعد اختبار أجرته المجلة الألمانية.
وأوضحت «أوكو تست» أن بعض مستحضرات مُلمّع الشفاه تحتوي على برافينات نفطية، والتي قد تؤدي إلى أضرار بأعضاء الجسم في حال تراكمها به.
كما تحتوي بعض المنتجات على مادة بروبيل بارابين، التي تحوم حولها شكوك بأن تأثيرها يحاكي تأثير الهرمونات.
وأوضحت «أوكو تست» أن الجسم قد يمتص هذه المواد الضارة بالصحة مع الوقت بفعل لعق الشفاه من حين لآخر.
ولتجنب هذه المخاطر، تنصح المجلة الألمانية باستعمال مستحضرات مُلمّع الشفاه الطبيعية، التي تخلو من هذه المواد الضارة.
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