5 مواد غذائية طبيعية تسرع من حرق الدهون في الجسم

عدد من المواد الغذائية الطبيعية تساعد على الإسراع من تحفيز العمليات الفسيولوجية الضرورية التي تعمل على التخلص من الدهون الزائدة.

وعرض خبراء التغذية بعضا من هذه المواد التي ينصح بتناولها باستمرار، حيث إنها تساعد في تخفيض الوزن، وأفاد موقع "روسيا اليوم" ببعض من هذه المواد الطبيعية.

اللوز

اللوز من المواد الغذائية المشبعة بالدهون الصحية حيث يساعد في طرد الخلايا الدهنية المتراكمة في الجسم، كما أنه يسرع من عملية التمثيل الغذائي.

وينصح خبراء التغذية بتناول ما مقداره 43 جراما من اللوز يوميًا أو ما يعادل 30 حبة لوز.

مشتقات الألبان

وتعمل مشتقات الألبان على مساعدة الجسم في امتصاص المواد ذات الفعالية الجيدة، التي تساعد في تسريع عملية التمثيل الغذائي، كما أن مصل اللبن يحتوي على الكثير من البروتينات التي تعمل على تطوير الأنسجة العضلية، وهذا ما يساعد في حرق الكثير من الدهون.

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الشاي الأخضر

الكافيين من المواد النشطة التي تساعد في حرق الدهون، لكن ينصح خبراء التغذية باستخدام الكافيين الموجود في أوراق الشاي الأخضر بدل من القهوة، لأنه يساعد في خفض الوزن.

كما أن الشاي الأخضر يحتوي على نسبة عالية من مركب كاتيشين الذي مع الكافيين يحسن ويحفز عملية التمثيل الغذائي وتحويل الدهون المتراكمة إلى طاقة.

الفلفل الحار

يحتوي الفلفل الحار على مكونات تذيب الدهون الموجودة في الجسم، فهذه المواد تؤثر إيجابيًا في الشرايين وتحميها من تكون اللويحات المسببة لمرض تصلب الشرايين.

الأسماك الدهنية

يساعد سمك السلمون والتونة والسردين وغيرها الغنية بالأحماض الدهنية أوميجا-3 على التخلص من الدهون الزائدة المتراكمة، فهذه الأسماك تحسن حساسية الجسم للأنسولين، وتخفض مستوى الالتهابات التي تحفز نمو الأنسجة الدهنية.

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