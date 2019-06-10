"القومي للمرأة" يعلن إطلاق اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث

عقد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، اليوم، اجتماعه الدوري الرابع والعشرين بحضور أعضاء المجلس.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى إطلاق اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة المجلس القومي للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة بالتعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات والهيئات ومنظمات المجتمع المدنى، مشيرة إلى أنه من المقرر قيام اللجنة بتنظيم مؤتمر صحفي يوم الخميس المقبل الموافق 13 يونيو 2019 بمناسبة اليوم الوطنى للقضاء على ختان الإناث.

وتم خلال الاجتماع استعراض موازنة المجلس القومى للمرأة 2019-2020، والمشروعات والأنشطة التى سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، التي تتضمن عقد الاجتماع الوزاري الاستشاري غير الرسمى حول تمكين المرأة من خلال المنظور الإسلامي، وعقد المؤتمر الإقليمي رفيع المستوى للقضاء على الزواج المبكر وختان الإناث والمقرر عقدهما منتصف شهر يونيو الجاري.

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