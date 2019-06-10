بالفيديو| جوهرة تُثير الجدل مجددا برقصها على أغنية "مافيا"

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أثارت الراقصة الاستعراضية جوهرة، الجدل مجددًا عقب نشرها فيديو جديد على صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام" أثناء رقصها على أغنية "مافيا" للفنان محمد رمضان، خلال إحيائها حفل زفاف.
A post shared by Joharaجوهره (@joharabellydancer) on Jun 10, 2019 at 10:58am PDT
جوهرة ترقص على أغنية "مافيا" على الهواء.. وسيد علي: "علي الصوت شوية"
وكانت جوهرة، قد رقصت داخل استوديو برنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم"، على أغنية "مافيا" بناءً على طلب مقدم البرنامج الإعلامي سيد علي.
بعد حكم حبسها.. القصة الكاملة لاتهام الراقصة جوهرة بالفسق
وكانت نيابة قسم الجيزة بإشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، قد أمرت فبراير من العام الماضي بإخلاء سبيل الراقصة الروسية الشهيرة جوهرة بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، بعد إلقاء القبض عليها داخل أحد المراكب النيلية بالجيزة، بتهمة التحريض على الفسق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والرقص ببدلة شبه عارية.
بالفيديو "كلاكيت تاني مرة".. جوهرة ترقص على "مافيا" بـ"جيب وتي شيرت"
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