بالفيديو| جوهرة تُثير الجدل مجددا برقصها على أغنية "مافيا"

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أثارت الراقصة الاستعراضية جوهرة، الجدل مجددًا عقب نشرها فيديو جديد على صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام" أثناء رقصها على أغنية "مافيا" للفنان محمد رمضان، خلال إحيائها حفل زفاف.

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وكانت جوهرة، قد رقصت داخل استوديو برنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم"، على أغنية "مافيا" بناءً على طلب مقدم البرنامج الإعلامي سيد علي.

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وكانت نيابة قسم الجيزة بإشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، قد أمرت فبراير من العام الماضي بإخلاء سبيل الراقصة الروسية الشهيرة جوهرة بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، بعد إلقاء القبض عليها داخل أحد المراكب النيلية بالجيزة، بتهمة التحريض على الفسق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والرقص ببدلة شبه عارية.

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