خبير: التدخين يُفقد الشهية.. والنظام الغذائي النباتي ممنوع على الأطفال

قال الدكتور هاني أبو النجا، خبير التغذية العلاجية، إن التدخين يفقد الإنسان الشهية، مشيرًا إلى أن ذلك لا يعني أنه يمكن استخدامه كمادة تساعد في عملية إنقاص الوزن.

وأضاف، خلال حواره في برنامج "السفيرة عزيزة"، مع الإعلاميتين جاسمين طه ورضوى حسن، عبر شاشة "dmc"، أن التدخين لا يمكن أن يكون مفيدًا، مشيرًا إلى أن مداومة بعض المدخنين على تناول الطعام، لا يعني أنهم لم يتأثروا بالتدخين، بل يعني أنهم فقدوا جزءًا كبيرًا من شهيتهم.

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وعن النظام الغذائي النباتي، قال "أبو النجا"، إن المواد الغذائية كالحديد والزنك مهمة للأطفال من عمر سنتين حتى 7 سنوات: "الكالسيوم يلعب دورًا كبيرًا في المرحلة العمرية التي تلي هذه المرحلة، وتحديدًا فترة المراهقة، حيث الألبان تكون هامة".

وواصل: "لكن مينفعش الأطفال والمراهقين يكتفوا بالنظام النباتي دون الأطعمة الحيوانية، وممكن تكون نسبة الأطعمة النباتية 90%، لكن مينفعش تبقى 100%".

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