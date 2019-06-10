6 أخطاء شائعة تؤدي إلى ارتفاع قراءة ضغط الدم عن الطبيعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز حسن:

يواجه كثير من المرضى عند قراءة معدل ضغط الدم، مشكلة وهي الحصول قرائتين مختلفتين عند تكرار القياس في نفس التوقيت، ما يجعلهم يشكون في وجود مشكلة ما متعلقة بجهاز قياس الضغط.

إلا أن السبب وراء ذلك غالبًا ما يرجع إلى بعض الأخطاء التي يقع فيها أغلبنا، ولتجنب ذلك نعرض لكم أبرزها في النقاط التالية- وفق ما نشره موقع "mayoclinic".

- محاولة قياس الضغط مع ارتداء الملابس، فوجود حاجز قماشي بين مؤشر القياس وذراعك يؤدي إلى زيادة من 5 إلى 50 درجة في القراءة.

- طريقة الجلوس الخاطئة تؤدي إلى ارتفاع معدل ضغط الدم من 5 إلى 10 درجات، فالطريقة الصحيحة هي الجلوس مع فرد الظهر بشكل مستقيم وتثبيت القدمين كاملتين على الأرض.

Advertisements

- جعل الذراع مثبت في الهواء يردي إلى ارتفاع قياس الضغط بحوالي 10 درجات عن المعدل الطبيعي، يفضل اسناد الذراع على أي سطح مستوي ليكون مرتخي تمامًا تبعد عن أي شئ يؤدي إلى التوتر.

- من الأخطاء أيضًا هي التحدث أثناء عملية قياس الضغط، فذلك قد يؤدي إلى ارتفاع معدل الضغط بحوالي 10 درجات عن الطبيعي.

- يجب أن تحرص في وضعية الجلوس على ضم الفخذين للداخل دون أن تكون منزعج في جلستك.

- في حال الشعور بأي توتر زائد عن الطبيعي، قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع ضغط الدم بحوالي 10 أو 15 درجة، لذا عليك تهدئة نفسك وتجنب الغضب للحصول على القراءة الصحيحة.​