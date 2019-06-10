بعد انتحار طالبة ثانوية المنيا .. استشاري نفسي يشرح أعراض وعلاج الضغط النفسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد سلطان: بدأ طلاب الثانوية العامة،أمس الأول، أداء امتحانات نهاية العام الدراسي، وسط حالة من الضغط النفسي الشديد باعتبارها عام تحديد المصير لمزيد من المعلومات عن أعراض وعلاج الضغط النفسي.. اضغط هنا

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