"مايوركا" تعيد ماريا شارابوفا إلى الملاعب بعد رحلة علاج استمرت 4 أشهر

بعد 4 أشهر على خضوعها لجراحة في الكتف، تعود لاعبة التنس الروسية ماريا شارابوفا، المصنفة الأولى عالميًا سابقًا، إلى الملاعب مجددا، وذلك بعد حصولها على بطاقة دعوة من بطولة مايوركا المفتوحة.

وأعلن موقع البطولة الرسمية لدورة مايوركا الإسبانية، مشاركة المصنفة أولى عالميًا سابقًا، الروسية ماريا شارابوفا، في الدورة، بعد تعافيها من عملية جراحية في كتفها الأيمن، خضعت لها في شهر فبراير الماضي، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتينك" الروسية.

ومنذ أن انسحبت اللاعبة العالمية من الدور الثاني لبطولة سان بطرسبرج، في يناير، غابت عن البطولات على الأراضي الرملية، ومنها فرنسا المفتوحة.

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وفي بيان لها، أعلنت "شارابوفا" صاحبة الـ32 عامًا، سعادتها بالعودة مجددا: "أنا سعيدة جدًا بتلقي وقبولي بطاقة دعوة للعب في بطولة مايوركا المفتوحة.. أريد أن أشكر البطولة على منحي هذه الفرصة، وكذلك كل المشجعين الرائعين الذين ساندوني في الأشهر الأخيرة".

وتعتبر بطولة مايوركا، التي تنطلق في 17 يونيو الجاري، والمقامة على الأراضي العشبية، بمثابة إعداد لبطولة ويمبلدون.

وشاركت "شارابوفا"، قبل غيابها في يناير، في بطولة أستراليا المفتوحة، وهي أولى بطولات الـ"جراند سلام" الأربع الكبرى، وبلغت ثمن النهائي حيث خسرت أمام الأسترالية آشلي بارتي التي توجت بأول لقب كبير في مسيرتها، بفوزها على التشيكية الشابة ماركيتا فاندروسوفا في نهائي رولان جاروس الفرنسية.

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