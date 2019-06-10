سرق شقيقته ودمر سيارتين.. عقاب شاب لوالدته بعدما رفضت بقاء صديقه في المنزل

لم تتخيل سيدة إماراتية بأن رفضها لوجود صديق ابنها بالمنزل يثير غضبه، حتى يعمد إلى تفجير منزلهما وسرقة مبلغ مالي يخص شقيقته.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم"، فإن محكمة الجنايات تنظر قضية الشاب الثلاثيني، المتهم بتهديد والدته بتفجير منزلها بأسطوانة غاز وسرقة مبلغ مالي تجاوز قدره الـ6000 ألف دولار، بالإضافة إلى إتلاف سيارتين.

وكانت الأم ذكرت بأن ابنها حضر إلى المنزل، برفقة صديق له لكنها طلبت منه مغادرة المنزل، الأمر الذي أثار غضب ابنها، فقام بإتلاف زجاج سيارتين، ثم حمل أسطوانة غاز مهددًا بتفجيرها في الفيلا، لتشعر الأم بالخوف على حياتها، فغادرت المسكن مع بقية أفراد الأسرة.

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وحينما عادت الأم إلى الفيلا في اليوم التالي، وجدت الأبواب مفتوحة لتجد بأن مقتنيات غرفة ابنتها مبعثرة، كما أن مبلغ مالي تجاوز الـ6000 آلاف دولار، مختف، فاتصلت على الفور التي ألقت القبض على الابن وبحوزته المبلغ المالي.

وفي التحقيقات اعترف الابن بارتكاب ما فعله من سرقة مبلغ شقيقته، وتحطيم زجاج السيارتين.

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