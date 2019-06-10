نزيف الأنف من الأمراض الشائعة بين مختلف الأعمار، والتي يجب اكتشافها مبكرًا، تجنبًا لحدوث أزمات صحية مضاعفة.

وذكرت دراسات علمية حديثة، أجرها باحثون بريطانيون، أن تجاهل الإصابة بنزيف الأنف، يمكن أن يؤدي إلى ضيق في التنفس وآلام في منطقتي البطن والصدر، بحسب صحيفة" روسيا اليوم".

وفيما يلي، أسباب نزيف الأنف، وفقًا لما ذكره موقع health line:-

ارتفاع ضغط الدم

يعد ارتفاع ضعط الدم من الأسباب الرئيسية وراء حدوث نزيف الدم باستمرار.

تسرب الدم

يؤدي انخفاض معدل تسرب الدم إلى النزيف، والذي قد يترتب عليه لتسرب "الكوليسترول" في الشرايين، وسوء إمدادات الدم.

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الهواء الجاف

يتسبب المناخ جاف والمكوث طويلًا في أماكن تعتمد على التدفئة المركزية، إلى جفاف الأغشية الأنفية، مسببًا نزيفًا.

نزلات البرد

يؤدى إلتهاب الأنف المتكرر بسبب نزلات البرد وفيروس الانفلونزا إلى النزيف من حين لآخر.

وشدد الأطباء والباحثون على عدم تجاهل أعراض المرض، والتي قد تؤدي إلى الوفاة، بحسب صحيفة "روسيا اليوم".

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