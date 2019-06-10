أحدث التصاميم للاستمتاع بسحر الصيف بلمسة إنجليزية

تأتي علامة الأزياء البريطانية المفضلة NEXT Online بنكهة الريف الإنكليزي إلى الشرق الأوسط، مع أحدث تصاميمها لموسم الصيف.

ويمكن للباحثين من وحي موطن العلامة التجارية، عن آخر صيحات الموضة أن يلمسوا أجواء الصيف الإنكليزية الساحرة مع طيف من الحلول البسيطة.

استمتعي ببهجة ومرح الصيف مع فساتين نهارية رائعة، وإطلالات جذابة ومجموعات أنيقة. تألقي بتصميم بوهيمي متحرّر من السبعينيات مع لمسة من الكشكش. وارتدي بلوزات بدون أكمام مع تنانير بكشكشة، ثم أكملي إطلالتك بقبعة أنيقة ذات انحناءات جذابة.

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