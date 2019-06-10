مجموعة جديدة من الخواتم الراقية بأشكال الحيوانات من "بوشرون"

تقدّم دار المجوهرات بوشرون المجموعة الجديدة من خواتم المجوهرات الراقية بأشكال الحيوانات – "ميسا" خاتم طير القرقف، وخاتم الأفعى، وخاتم "نارا الغزالة"، فمنها أيضًا القنفذ، الثعلب، الصقر، الببغاء، السلحفاة، القرقف أو السنونو... تبدأ القصة الممیّزة لحیوانات بوشرون في مشاغل الدار عام 1866 . ذلك المكان حیث الطبیعة ھي مصدر إلھام، وحیث یتمّ إبداع مجموعات المجوھرات الراقیة والقطع الفنیّة التي تتخذ شكلًا على أیدي الصاغة والجواھریین على مرّ الزمن. فھؤلاء الحرفیّون الخبراء، ینحتون، ویلمّعون، ویرصّعون بدقّة فائقة، حتى لیبدو كلّ حیوان منحوت أكثر قرباً من الحقیقة من الحیوان الحقیقي! فمن الفیل، إلى الطائر الطنّان، ومن الحجم الضخم، وإلى الخفّة الفائقة، وسواء أكانت تزیّن أطراف الأذنین، أو محیطة بالإصبع، أو متدلیّة من العنق، كلّ قطعة تبدو وكأنھا تأسر لحظات ممیّزة من الطبیعة وتخلّدھا، في خفقة جناح، أو نبضة قلب.

كلّھا تبدو وكأنھا مأسورة في المادة بحدّ ذاتھا. نظرات عمیقة لعیون من السافیر، أو الزمرّ د، أو العقیق، فراء منحوت من الذھب ومرصّع بالماس، أو ریش ثمین بشكل لا یصدّق... كلّ قطعة تروي حكایتھا، واقعاً أو خیالًا، لكلّ من یودّ الإصغاء. لأنكِ حین تختارین الحیوان تتعلّقین به. فیصبح أكثر من مجرّد قطعة مجوھرات. تجدین فیه تمیمتك الحصریة التي تحمیك، وتعویذة الحظّ الخاصة بك. أكان الحیوان یمثّل القوّ ة أو الرقّة، الوداعة أو الشدّة، كلّ امرأة یمكنھا أن تتبنّى الحیوان الصدیق الذي من شأنھ أن یعكس طباعھا ویؤكّد أسلوبھا.

میسا Meisa خاتم طیر القرقف

خاتم یظھر فیه عصفور القرقف مرصّع ریشه من السافیر الأسود والأزرق والأصفر على فرع من الذھب الأبیض الرقیق ویطل على حجر فاخر من التنزانیت.

خاتم الأفعى

ثعبان من الذھب الأبیض مغطى بـ الماس یلتفّ حول حجر من الروبالایت مثل خاتم یحیط بالإصبع بكلّ رقّة.

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خاتم الغزالة نارا Nara the Doe

نارا لدیھا رأس بفراء ناعم حریريّ الملمس من الذھب الأصفر. نظرتھا حانیة بعینین مرصّعتین بالیاقوت الأسود، یضفي علیھما الماس المستدیر إضاءة جمیلة.

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مجموعة من المجوهرات الراقية الجديدة "ديور ديور ديور"