جوينيث بالترو تتألق في آخر ظهور لها

تألقت نجمة هوليود جوينيث بالترو في ظهورها في أحد الأحداث التي تتعلق بالصحة، من خلال إطلالة مميزة كعادة نجمة فيلم "الرجل الحديدي" التي شاركت في عدد من أهم أفلام هوليود خلال الفترة الأخيرة.

إطلالة جوينيث بالترو بهذا الشكل المميز جاءت في الوقت التي أطلقت فيه خط إنتاج جديد لأحد العلامات لها مثلما تفعل أغلب النجمات في هوليود ممن يستغللن شهرتهن في الدعاية والترويج لمشاريع خاصة بهن.

على جانب آخر، تعتبر جوينيث بالترو من أهم النجمات في هوليود حيث لا تقتصر شهرتها على التمثيل فحسب وإنما تعد كاتبة أفلام ومغنية أيضًا، بالإضافة لتتويجها بالأوسكار مرة عن دورها في فيلم "شكسبير" والعديد من الجوائز الأخرى.

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