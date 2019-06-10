تألَّقي مع قصات شعر "كاريه" وأحدث صيحات 2019 من فاديا المندلق

تمتلك مزينة الشعر اللبنانية فاديا المندلق تأثيرًا كبيرًا على أهم النجمات اللبنانيات، حيث استطاعت إقناعهن باعتماد قصة الكاريه التي تُعتبر إحدى أبرز صيحات قصات الشعر لعام 2019، من بينها مايا دياب وقمر وستيفاني صليبا، كما تلاقي انتشارًا كبيرًا بين النساء، لا سيما النجمات العربيات، فهي قصة عصرية جدًا وشبابية، وتمنح المرأة لوكًا أنثويًا أنيقًا وجذابًا.

قصات كاريه طويل

وتتنوع موديلات قصات الكاريه الطويل لدى فاديا مندلق، فتارة تعتمد قصة الكاريه المتساوية الطول، علمًا أنها القصة الأكثر رواجًا بين النساء، لا سيما ذوات الشخصية الكلاسيكية، فهي تمنح المراة لوكًا ناعمًا وأنيقًا وجذابًا.

واعتمدت مايا دياب قصة الكاريه المتساوية الطول ففاجأت بها جمهورها الذي اعتاد رؤيتها يالشعر الطويل، وتارة أخرى تعتمد قصة الكاريه الطويل المدرج، وهي القصة التي ظهرت بها ستيفاني صليبا في بعض إطلالاتها، فهي قصة حيوية جدًا وعصرية ونابضة بالأنوثة، وغالبًا ما تلجأ إليها النساء المحبات للموضة ولقصات الشعر المختلفة والمميزة.

قصات كاريه متوسطة الطول

اجعلي إطلالتك لافتة هذا الصيف من خلال قصات الكاريه متوسطة الطول بأسلوب فاديا مندلق، حيث تعتمدها بأشكال متعددة، فتكون بشكل متساو من الأمام وأقصر من الخلف، وأحيانًا تعتمدها مع الغرة القصيرة، او المتساوية الطول، أو الغرة الجانبية للوك حيوي وعصري، وأحيانًا أخرى، تعتمد فاديا مندلق قصات الكاريه متوسطة الطول بشكل مدرج جذاب مفعم بالأنوثة.

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قصات كاريه قصير

وقدمت فاديا مندلق لمحبات الجرأة والتميز، قصة الكاريه القصير مع الغرة بمختلف أشكالها، وقصة الكاريه بأسلوب البوب التي ظهرت بها أيضًا النجمة مايا دياب، والتي أصبحت صيحة تطلبها نساء كثيرات ممن يتمتعن بجرأة كبيرة لقص شعرهن.

فلمحبات قصات الكاريه بمختلف أشكالها، مجموعة صور قصات كاريه من فاديا مندلق ليخترن من بينها الأنسب والأجمل.

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