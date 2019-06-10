تحدي الموت" أعلى مسبح في العالم.. بانورامي مرعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

كشفت شركة كامبس بولز Compass Pools بالمملكة المتحدة عن إنشاء أول حمام سباحة في العالم، بزاوية 360 درجة، سيقام فوق ناطحة سحاب في لندن.

وبحسب بيان صحافي للشركة، فإن التصميم الذي أطلق عليه "تحدي الموت" سيكون بحجم 158 ألفًا و503 جالونات، يقبع على قمة البرج المكون من 55 طابقًا، وستكون الأرضية والجدران شفافة تمامًا لتعطي منظرًا كاملاً لأفق مدينة لندن.

وقال المصمم والمدير الفني أليكس كيمسلي: "عندما صممنا المسبح، أردنا رؤية متصلة، فوق وتحت الماء".

وبدلاً من الزجاج، سيتم تصنيع واجهات المسبح من الأكريليك المصبوب، الذي ينقل الضوء بطريقة تحافظ على المسبح واضحًا تمامًا، فضلاً عن متانتها -وفق ما نقل موقع "العربية".

ويحتوي المسبح الجديد على مقياس شدة الرياح المدمج، ما يضمن بقاء المسبح في درجة الحرارة المثلى.

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ومن الميزات الأخرى أن المسبح يحتوي على نظام صديق للبيئة، إذ سيتم توظيف الطاقة المهدرة من أنظمة التدفئة بالبرج الذي سيكون فندقًا.

السلالم الغاطسة

ويبقى السؤال الصعب حول كيفية الوصول إلى هذا المسبح، الذي كان تحديًا تصميميًا.

وقد جاء الحل عن طريق سلالم حلزونية متحركة ترتفع لأعلى أو تنزل في غواصة من قاع البركة عندما يرغب السباحون في الدخول أو الخروج، حيث لم يرغب المصممون في وضع هذه السلالم في الواجهات بحيث تخفي المنظر العام للمسبح أو تحد الرؤية البصرية الممتدة.

إلا أن مستخدمي "تويتر" أبدوا تحفظات حول طريقة عمل هذه السلالم في تعليقاتهم. ووفقًا للشركة يبدأ البناء في 2020 بمجرد تأكيد الشركاء والمقاولين.​