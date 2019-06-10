دار الإفتاء: إجبار الزوجة على التنازل عن منقولاتها عند الطلاق حرام شرعا

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن إجبار الزوجة على التنازل عن منقولاتها عند الطلاق، حرام شرعا، وذلك خلال فيديو، للشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بالدار، نشرته الصفحة الرسمية للدار على فيس بوك.
واستشهد الشيخ عويضة عثمان بالآية الكريمة: "وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ"، مشددا على أن الإنسان لا ينبغي أن يأخذ من حق المرأة أو يأكل من صداقها شيئا.
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