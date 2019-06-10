هاني أبو النجا ينظم لـ"الحامل" طعامها: "ما ينفعش تاكل لنفرين"

قال الدكتور هاني أبو النجا، خبير التغذية العلاجية، إن المرأة الحامل يزيد وزنها بما يتراوح بين 6 و13 كجم فقط، مشيرًا إلى أن هذا موجود بكثرة في مصر.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "السفيرة عزيزة"، مع الإعلاميتين جاسمين طه ورضوى حسن، عبر شاشة "dmc"، أنه إذا كانت المرأة الحامل تعاني من الزيادة في الوزن، يجب تخصيص برنامج لها يجعلها لا تتجاوز الحد الأدنى من الزيادة، التي تبلغ 6 أو 13 كجم.

وتابع، أن السوائل حول الطفل تعادل 1.8 كجم تقريبًا، بينما يبلغ وزن الطفل نفسه حوالي 3 كجم، بينما تكون الأوزان الزائدة عن هذا الوزن نتيجة للنظام الغذائي الخاطئ.

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وواصل: "أول 3 شهور من حقنا نخس، وتاني 3 شهور من حقنا نثبت، وآخر الأشهر لازم نزيد بمقدار 400 جم في الأسبوع، ولو مشينا بشكل صحيح هنزيد 6 كجم".

وأكمل: "الست مينفعش تاكل لفردين، والأكل مش بيحدد نوع أو صحة الجنين، دي كوميديا وكلام مرسل".

كما نصح، بعدم مقاطعة النشويات أثناء فترة الحمل، والحصول على مجموعة فيتامينات معينة، وأن تتبع حمية غذائية معينة، حيث يجب زيادة نسبة النشويات بداية من الشهر السابع للحمل، بالإضافة إلى السكريات، على أن تمنع الحلويات بعد الشهر السابع.

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