صور| بينها شخصية "هنادي".. أشهر الأدوار الساذجة لـ"زهرة العلا" في ذكرى ميلادها

أحب الجمهور بساطتها وتلقائيتها التي اشتهرت بها إلى جانب وجهها الهادئ وملامحها الخجولة، فهي واحدة من أبرز نجمات السينما الكلاسيكية التي كانت أغلب ما تُرشح له هى الأدوار الرومانسية التي تتألق فيها وتبرع فيها.

ويوافق اليوم (10 يونيو) ذكرى ميلاد "هنادي السينما المصرية"، نسبةً إلى فيلم دعاء الكروان، إنها الفنانة زهرة العلا، التي أمتعتنا بأعمال عظيمة ظلت محفورة في العقول والقلوب.

ويرصد "هُن" أبرز الأعمال التي أدت خلالها الفنانة الراحلة، دور الفتاة البريئة، التي يسهل الإيقاع بها، والسيطرة على قلبها.

فيلم دعاء الكروان

برعت في دور هنادي، في فيلم "دعاء الكروان" عام 1959، والتي وقعت فريسة وضحية مهندس الري الذي كان يقوم بدوره الفنان أحمد مظهر، حيث كانت تعمل لديه خادمة، ولكنه اعتدى عليها وحطم حياتها، حتى قتلخا خالها أمام شقيقتها "آمنة".

فيلم السكرية

قدمت زهرة العلا دور عائشة عبد الجواد خلال فيلم "السكرية"، تلك الفتاة التي غمر قلبها الأحزان والأوجاع التي لا تنقطع، بعد أن رفض والدها زواجها من الرجل الذي حلمت به، الضابط حسن إبراهيم، الذي قام بدوره الفنان حسن عبد السلام، ضابط قسم الجمالية.

وفقدت زوجها خليل، ثم أبناءها محمد وعثمان وبقيت لها ابنتها نعيمة التي قامت بدورها "حياة قنديل"، للتبحث "عائشة" عن يوم تفرح فيه، وينسيها أحزانها، حتى يأتي فؤاد.

Advertisements

فيلم الوسادة الخالية

قدمت خلال فيلم "الوسادة الخالية" الذي شاركت بطولته الفنان عبد الحليم حافظ، والفنانة لبنى عبد العزيز، دور "درية" ابنة رئيس الشركة، التي تزوجها "صلاح" كي ينسى حبه الأول "سميحة"، ويقرر وضع حاجز بينهما، من خلال انفصاله وانعزاله عنها في غرفة النوم.

وتكتشف درية قصة حب زوجها الأول، من الدبلة الفضية التي تحمل اسم "سميحة"، والتي نسيها ذات مرة في دورة المياه، ومن تصرفاته واعتزازه بمخلفات الذكريات، ولكن "درية" تطوى القلب على الجرح حتى تداهمها آلام الوضع قبل موعدها بشهرين.

​