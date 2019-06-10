طالبة بريطانية تبتكر أزياء تتكيف مع احتياجات ذوي الإعاقة

القاهرة - لايف استايل
خطفت طالبة من جامعة نوتنغهام ترنت البريطانية، الأضواء في معرض تخرجها بمجموعتها المبتكرة من الملابس المصممة للأشخاص ذوي الإعاقة. وقد عرضت إيفي آشوين مجموعتها التكيفية كجزء من أسبوع الموضة للدراسات العليا في جامعة نوتنغهام ترنت.
وتهدف مجموعة الأزياء للفت الانتباه إلى أن الموضة يجب أن تتماشى مع متطلبات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن تكون موجهة للجميع.
وتقول إيفي في معرض حديثها عن مجموعتها الجديدة: "أردت أن أؤكد على ضرورة الاهتمام بأزياء المعاقين بنفس المستوى الذي تلقاه أزياء الأشخاص الطبيعيين. مجموعتي هي مجرد وسيلة لتقديم الدعم النفسي لأصحاب الإعاقات الجسدية، وجعلهم يشعرون بالانتماء للمجتمع".
وعبّرت إيفي عن فخرها بمجموعتها الجديدة التي تخدم غرضاً نبيلاً على حد تعبيرها، وأكدت على أنها ستستمر في تصميم الأزياء للأشخاص ذوي الإعاقات بعد تخرجها من الجامعة.
واستخدمت إيفي استبيانا لفهم القضايا التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة فيما يتعلق بالملابس. كما تواصلت مع العديد من الشركات التي تقوم بحملة من أجل المساواة، فضلاً عن شركة "آر جي كي" الرياضية للكراسي المتحركة، بحسب ما نقل موقع "ميترو" الإلكتروني.
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