الفنانة بيونسيه تجذب الأنظار بـ"جامبسوت" ووجه الأسد في كاليفورنيا

تصدرت الفنانة العالمية بيونسيه، العناوين مؤخرًا، بعد حفلة "Wearable Art Gala" السنوية، الذي نُظم في مدينة سانتا مونيكا في كاليفورنيا، حيث كانت فكرة الحفلة قد تمحورت هذا العام حول "A Journey to The Pride Land"، أي "رحلة إلى أرض الكبرياء"، التي اُستوحيت من فيلم ديزني "The Lion King" الشهير.

وحرصت الفنانة العالمية على ارتداء تصميم يتوافق مع موضوع الحفل، ففي صورة نشرها مصمم الأزياء جورج حبيقة، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، تظهر الفنانة العالمية بزي من قطعة واحدة "جامبسوت"، حيث يتوسطه عند منطقة الصدر وجه أسد، بشعر ذهبي كان قد صنع من الريش.

ونشرت بيونسيه صورتها عبر حسابها على "إنستغرام"، حيث يبلغ عدد متابعيها 128 مليون شخص، لتنهال التعليقات فيما بعد عن روعة وجمال زيها، حيث وصفها البعض بـ"الملكة".

