أفضل 6 كريمات تُعالِج آثار القلق والأرق على بشرتكِ

الجميع يعلم أن التوتر هو مصدر المشاكل الصحية النفسية والجسدية. إن تعرّضتِ عزيزتي للضغوطات اليومية التي تولّد أحاسيس الغضب والقلق بشكل مستمر، لن يؤثر ذلك على جسمكِ ونفسيتكِ فقط، بل على بشرتكِ أيضاً وبالتالي ستفقدين نضارتها وجمالها. ستخسر بشرتكِ الفيتامينات التي تضاعف لمعانه، ستصبح باهتة ومعرّضة لظهور الخطوط الرفيعة أكثر، كما أنها ستصبح جافة ومتعبة خاصةً مع ظهور الهالات السوداء، فالقلق يولّد مشكلة الأرق.

صحيح أن من الصعب السيطرة على هذه المشاعر لتجنب إتلاف خلايا البشرة، لكن مع وجود كريمات تحارب التوتر لا شيء مستحيل. 6 ماركات تقدم لكِ منتجات للعناية بالبشرة تعالج علامات القلق التي تظهر على وجهكِ، تعرّفي عليها أدناه.

LANCÔME Hydra Zen Anti-Stress Gel Moisturizer

يحتوي مرطب لانكوم على حمض الساليسيك ومستخلص زهرة الغاليكا. هو يعالج بهتان البشرة، الإحمرار ويعمل على توحيد لونها. مناسب لكل أنواع البشرة، إذ يعمل على منحها الإنتعاش والرونق. طبّقيه يومياً في الصباح ودلّكي وجهكِ به لتعزيز الدورة الدموية في الخلايا.

KIEHL'S Skin Rescuer Stress Minimizing

تركيبة مرطب كيلز تتضمن مستخلص الورود أهمها الكاموميل، بالإضافة إلى مجموعة من البيبتيدات والسيراميدات. هذه المكونات ترخي خلايا البشرة وتجعها تتنفّس بشكل أفضل، كما أنها تعالج الجفاف فيها. دلّكيها به يومياً في الصباح أو في الليل من بعد تنظيف الوجه بدقة.

LA PRAIRIE Anti-Aging Stress Cream

ضمن مكونات كريم لابريري ستجدين مجموعة من الفيتامنيات المغذية التي تحارب ظهور الخطوط الرفيعة نتيجة القلق. يمنح البشرة ملمس ناعم وليونة لتفادي حدوث التشققات فيها والجفاف. كل ما عليكِ فعله هو تطبيقه مرتين في اليوم، صباحاً ومساءً.

RITUALS The Ritual of DAO Relaxing Serum

يتضمن سيروم ريتويلز بشكل أساسي النعناع الذي يمنح خلايا البشرة انتعاش لا مثيل له. يزيل الحرارة من الوجه التي تنتج بسبب القلق والغضب، فيهدئ الخلايا. يزيل علامات التعب، خاصةً الهالات السوداء من خلال تدليك الوجه به يومياً بدقة.

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MURAD Mini De-Stress Set

علامة مراد تقدم لكِ مجموعة من الكريمات المزيلة لعلامات القلق على البشرة. تتضمن المجموعة منظف، كريم ليلي، مرطب وسيروم. هذه المنتجات الـ4 غنيّة بالبيبتيدات، زيوت البذور البرية، والفيتامين E وA وC وB. إن استخدام هذه المستحضرات سيعزز جمال بشرتكِ المتعبة والمشنجة خلال 3 أسابيع.

ORIGINS Calm Relaxing & Hydrating Face Mask with Cannabis Sativa Seed Oil

قناع اوريجينز غني بزيت بذور القنب، الأوميغا 6 والأوميغا3. هو يعمل بشكل أساسي على محاربة الجفاف الناتج عن القلق والتوتر، بالإضافة إلى معالجة انتفاخ العينين والتجاعيد. يمكنك تطبيقه مرتين في الأسبوع، لمدّة 10 دقائق من ثم غسل الوجه وتدليكه بالسيروم.

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