5 فوائد صحية من تناول بذور البطيخ.. يمنع الشيخوخة

مع ارتفاع درجات حرارة فصل الصيف، يقبل الكثيرون على تناول الفواكة التي تعطي شعور بالترطيب، حيث يعتبر البطيخ من الفواكة المفضلة.

ويوجد البعض من يتناولون بذور البطيخ، بعد تجميعه، حيث توجد فوائد كثيرة يحصل عليها جسم الإنسان من تناول بذور البطيخ المحمصة، حيث عرض موقع "هيلث لاين" هذه الفوائد:

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مرضى السكر

تعمل بذور البطيخ على السيطرة على نسبة السكر في الدم، كما أنه يحسن من حساسية الأنسولين في الجسم، لكن يحب تناول هذه البذور وفق النظام الغذائي المتبع، حيث أنها مرتفعة قليلًا على مقياس السعرات الحرارية.

حماية القلب

تحتوي بذور البطيخ على عنصر الماغنيسيوم، حيث 4 جرامات من هذه البذور، تعطي الجسم 21 ملج من الماغنيسيوم.

وتنصح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بحصول البالغين على 400 ملج من هذا المعدن يوميًا، الذي يحافظ على وظائف الأعصاب والعضلات والمناعة والقلب.

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تقوية المناعة

تحتوي بذور البطيخ على 0.29 ملغ من الحديد، وهو العنصر المسئول عن تكوين الهيموجلوبين الذي يحمل الأوكسجين عبر الجسم، حيث أنه يساعد الجسم على تحويل السعرات الحرارية إلى طاقة.

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يمنع الشيخوخة

تمنع بذور البطيخ من ظهور حب الشباب، حيث يرطب البشرة، ويمنع ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، كما أنه يديم من مرونة البشرة.

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مفيد لمرضى ضغط الدم

تحتوي بذور البطيخ على العديد من الأحماض الأمينية، ومن أهمها الأرجينين، الذي يمكن من تنظيم ضغط الدم وتساعد في علاج أمراض القلب التاجية.

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