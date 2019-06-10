بالصور| كيف أصبحت "طفلة تشيرنوبيل" التي ولدت في منطقة شديدة الخطورة؟

في العام 1999 كان ميلاد الطفلة "ماريكا" الذي ولدت في منطقة شديدة التلوث، حيث كانت أول طفل يعيش على مقربة من المفاعل النووي رقم 4 الذي تسبب في وقوع كارثة تشيرنوبيل.

وبعدد هذه السنوات، أصبحت الآن "ماريكا" صاحبة الـ19 عامًا تتمتع صحة جيدة، ولم تعاني من إعاقات أو مشاكل صحية، وتدرس حاليًا في إحدى مؤسسات التعليم العالي الرائدة في العاصمة الأوكرانية كييف.

وكان ميلاد الطفلة "ماريكا" شهد تصدر عناوين الصحف وقتها، بسبب التخوف الشديد من ولدتها بالقرب من المفاعل شديدة الخطورة، حيث سعت السلطات الأوكرانية لإخفائها، فكانت تشعر بـ"الإحراج"، نظرًا لولادة طفل في هذه المنطقة المحظورة، حيث كان يعيش والداها بشكل غير قانوني في المنطقة التي تبعد نحو 30 كلم عن منطقة الحظر.

بالصور حالة نادرة.. ولادة طفل دون جلد في أمريكا

وبحسب ما ذكرته "روسيا اليوم" نقلًا عن "صانداي إكسبرس"، بأن والدي "ماريكا" رفضا مغادرة المنطقة لأن السلطات لم تعرض عليهما أي سكن بديل، وظلت الطفلة تعيش في المكان، رغم التحذيرات الكبيرة بشأن تعرض صحتها للخطر جراء الإشعاع، لكنها كانت في المقابل تشرب حليب الأبقار التي تتغذى على مراعي تشيرنوبيل الملوثة بالإشعاع جراء الانفجار النووي.

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واضطر الأبوان طوال فترة طفولتها إلى إنكار الشائعات حول صحة ابنتهما، حيث قالت والدتها في إحدى المقابلات الصحفية: "إذا اعتقد الناس أنها متحولة وأن لديها رأسان، فإنهم مخطئون تمامًا، إنها فتاة جميلة تتمتع بصحة جيدة قدر الإمكان".

وتبتعد "ماريكا" عن الحديث عن طفولتها في وسائل الإعلام، فهي لا ترغب بالاهتمام بأنها طفلة فريدة عاشت في منطقة شديدة الخطورة، فبحسب أحد أصدقائها الذي قال في تصريحات سابقة: "في الواقع، إن معرفة أنها الطفلة الوحيدة التي ولدت هنا بعد الانفجار ونشأت في تشيرنوبيل أمر مؤلم بالنسبة لها، وكأنه وصمة عار".

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