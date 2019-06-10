دراسة: الأكلات السريعة والمطبوخة في الميكروويف تزيد الحساسية لدى الأطفال

أكدت دراسة حديثة في جامعة "نابولي" بإيطاليا، أن الأكلات المصنعة والسريعة والمطبوخة في الميكروويف تزيد احتمالات إصابة الطفل بالحساسية.
وأوضحت الدراسة، أن ذلك يرجع لارتفاع مستوى السكر والإضافات الكيميائية في الأكلات الجاهزة والحلوى ورقائق البطاطس المصنعة.
وعرضت نتائج الدراسة، ضمن أعمال المؤتمر السنوي لجمعية أطباء الأطفال الأوروبية، ووجدت نتائجها أن المستويات العالية من المواد الكيميائية في الأطعمة المصنعة أو المطبوخة داخل أفران الميكروويف من عوامل إصابة الأطفال بالحساسية.
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وأظهرت نتائج الدراسة التي اجريت من خلال متابعة 61 طفلًا أعمارهم بين 6 و 12 عامًا، أن تناول الحلوى واللحوم المصنعة والأطعمة السريعة الغنية بالإضافات يزيد احتمال إصابة الطفل بالحساسية الغذائية والتنفسية.
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