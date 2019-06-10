"القومي للمرأة" يعرب عن سعادته بالموافقة على تعديل العقوبات للمتنع عن دفع النفقة

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص الشكر والتقدير للجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، لموافقتها على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والتي يتضمن عقوبات جديدة بشأن الامتناع عن دفع نفقة الزوجة.

حيث أعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بالموافقة على تعديل قانون العقوبات للممتنع عن دفع النفقة، مؤكدة أنه منصف لحقوق المرأة ويضمن إلزام الزوج بدفع النفقة في موعدها.

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كما أشارت الدكتورة مايا مرسي، أن المرأة تعيش عصرها الذهبي في ظل قيادة سياسية واعية ومؤمنة بقدراتها، مؤكدة أن الدولة تسعى لحماية المرأة والعمل على نيل حقوقها.

يذكر أن لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، وافقت على قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل عقوبات قانون النفقة، والذي يتضمن عقوبة الممتتع عن دفع النفقة لمدة ثلاث أشهر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه.

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