أول رسالة من زوجة ميدو عقب إعلانه مدربا لـ المقاصة

حرصت يسرا الليثي، زوجة أحمد حسام ميدو، على تهنئته عقب إعلانه مدربا للمقاصة، بشكل رسمي.

ونشرت "الليثي" صورة للإعلان عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديدهات "إنستجرام"، مُعلقة: "الحمد لله يارب بالنجاح".

Advertisements

وكان مجلس إدارة نادي مصر المقاصة، برئاسة اللواء محمد عبد السلام، أعلن عن تولي أحمد حسام "ميدو"، منصب المدير الفني لفريق الكرة استعدادا للموسم الجديد .

واعتمد مجلس إدارة المقاصة التعاقد رسميًا، خلال اجتماعه الذي عقد ظهر الأحد، بمقر الشركة تفاصيل التعاقد مع أحمد حسام ميدو، وتم الاتفاق على اختيار أفراد الجهاز المعاون له.

وقدم المقاصة ميدو في مؤتمر صحفي صباح اليوم الإثنين، حيث أطلق المدير الفني الجديد للفريق الفيومي تصريحات ساخنة كعادته، واعدا بتحقيق إنجازات غير مسبوقة مع الفريق.

​