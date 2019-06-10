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من جنيفر لوبيز إلى كيت ميدلتون.. اختاري فستانك الصيفي من وحي نجمتك المفضلة

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - من بين مختلف القطع المناسبة للصيف، يعد الفستان بمختلف تصاميمه هو المفضل وأبرز قطعة صيفية كل عام، ومع ظهور صيحات جديدة، كثيرًا ما نصاب بالحيرة، ولكن إطلالات النجمات تسهّل علينا المهمة.

هنا نقدم لكِ أفكارًا متنوعة لاختيار فستانك هذا الصيف على طريقة نجمتك المفضلة:

جنيفر لوبيز

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خلال عطلتها الرومانسية في إيطاليا برفقة "أليكس رودريغز"، أطلت "جينيفر" بفستان أبيض جميل من الدانتيل، والذي أضفى مزيدًا من الأنوثة على إطلالتها، لذا احرصي على اقتناء فستان دانتيل هذا الصيف.

كيت ميدلتون

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تعد دوقة كامبريدج واحدة من أبرز السيدات اللاتي يتمتعن بأناقة وجاذبية خاصة من نوعها، وإذا كنتِ محتارة بشأن اختيار فستانك هذا الصيف، اختاريه مزينًا بنقشة الورود وذا تصميم فضفاض مثل "كيت ميدلتون".

جيسيكا ألبا

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اختاري فستانًا مزينًا بنقشة التقليمات مثل "جيسيكا"، فهذه النقشة رائجة جدًا الآن ولا شك في أنها ستزيد من جاذبية إطلالتك.

كلوديا شيفر

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مهما ظهر من صيحات عصرية ومختلفة كل موسم، يبقى الستايل البوهيمي محتفظًا بمكانته في عالم الموضة، ويعد المفضل لدى الكثيرات مثل "كلوديا".

تايلور سويفت

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بالإضافة إلى مختلف التصاميم، يعد تصميم الـ Self-Portrait إحدى أبرز صيحات الفساتين هذا العام؛ إذ اختارته الكثيرات من النجمات، مثل "تايلور سويفت" التي فضلت اختيار الفستان باللون الأصفر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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