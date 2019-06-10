إكسسوارات الشعر الرائجة وطرحة العروس الأنسب لصيف 2019

القاهرة - لايف استايل
يعتبر البعض أن حفلة الزفاف بموقعها وبرنامجها هو الأهم، لكن بالنسبة الفتيات فالتفاصيل الصغيرة هي التي تشكل إطلالة العروس، وبالتالي لا بد أن تحظى بتركيز عالٍ.
ونُسلِّط الضوء اليوم على أكسسوارات الشعر الرائجة التي يجب أن تختاريها بعناية ودقة، ومن هنا جمعنا لكِ في هذا المقال أبرز هذه الأكسسوارات.
أكسسوار الشبك
أكسسوار الشبك كان نجم عرض Dior Couture لمجموعة ربيع وصيف 2019، تعلّق بالقبعات ليخلق أسلوبًا كلاسيكيًا، لكن متجدد. بإمكانك أيضًا أن تكوني جريئة وتعتمدي أكسسوار يغطي فقط العيون مثل هذا التصميم في عرض Antonio Grimaldi.
باقات الورود والأزهار
وتتعلق باقات الورود والأزهار بالطرحة الطويلة لتشكل تاجًا يوحي بالطبيعة؛ الموضة تتوجه نحو الأزهار الكبيرة والضخمة، بعيدًا عن الأسلوب الرومانسي المعهود.
حبات اللؤلؤ
وتجلب حبات اللؤلؤ الحظ الجيد، وهي تدل على الحكمة، إذًا، أنتِ تحتاجينها كي تزيّن أكسسوارات الشعر، فتضيف لمسات راقية إلى إطلالة العروس وتزيدها ثقة وطاقة إيجابية.
طرحة مبالغ في زخرفتها
مَن تحب لفت كل الأنظار وتريد أن تكون العروس الملكة، ستختار دون شك الطرحة، لكن المبالغ في ترصيعها وزخرفتها!
تسريحة شعر منسدلة بعفوية
وتميل الكثير من الفتيات إلة اختيار مكياج حيادي وتسريحة شعر منسدلة بعفوية، وبخاصة العروس التي لا تحب المبالغة في الإطلالة وتريد أن تبدو على طبيعتها حتى في يومها الكبير.
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