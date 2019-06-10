منها "ثلج الفريزر".. أشياء غير متوقعة تزيد فاتورة الكهرباء: احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:

كثير منّا يمارس سلوكيات خاطئة تجاه الأجهزة الكهربائية دون أن يدري، الأمر الذي يسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء بشكل هائل.

وفي مايو الماضي، أعلنت وزارة الكهرباء تعريفة الشرائح الجديدة التي سيتم تطبيقها بداية من أول الشهر المقبل، بمتوسط زيادة بلغ 14.9% عن العام الماضي.

وتزامنًا مع زيادة أسعار الكهرباء يلجأ الغالبية لتقليل حجم الاستهلاك، لكن قد يجهل البعض طرق الاستعمالات الخاطئة للأجهزة الكهربائية التي تتسبب في الارتفاع، لذلك نقدم لكم الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الفاتورة، والطرق البسيطة التي تقلل الاستهلاك وتوفر المال، وفقًا لمواقع: "smart energy، وwomansday، وchoice والإمارات اليوم":

- تراكم الثلج في الفريزر

تغفل بعض ربات المنزل عن تنظيف وإزالة الثلج الزائد من الفريزر، أو الـ"ديب فريزر" وبالتالي يرفع استهلاك الطاقة ويزيد من قيمة الفاتورة الشهرية للكهرباء، وفقًا لنصائح شركة أبو ظبي للتوزيع العاملة في مجال توزيع الماء والكهرباء للمستهلكين.

وأوضحت الشركة أن تراكم الثلج لأكثر من ربع بوصة في الثلاجة يقلل من كفاءة عملها، وبالتالي تحتاج طاقة أكبر للعمل بما يزيد من الفاتورة الشهرية.

وينصح بضبط درجة حرارة الثلاجة بين 2 و 3 درجة مئوية، ودرجة "الفريزر" تكون 18 درجة مئوية.

- وضع ملابس قليلة في الغسالة

عند استخدام الغسالة الكهربائية، يفضل تقليل عدد الغسلات عن طريق استخدام الحمولة القصوى في كل غسلة، كما أن استخدام الماء البارد بدلا من الساخن يقلل أيضا من استهلاك الكهرباء.

- فتح الثلاجة كثيرًا

تكرار فتح باب الثلاجة يرفع استهلاك الطاقة، لذا يفضل استخدام مبرد مياه (كولمان) للشرب صيفًا لتقليل عدد مرات فتح الثلاجة.

- استخدام السخان عند الاستحمام بطريقة خاطئة

تسخين المياه عند استخدامها مباشرة للاستحمام، وعدم تخزينها لفترة طويلة، يؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة لأنه يستدعي تشغيل سخان الماء الكهربائي مدة أطول للحفاظ على الماء ساخنا، ويفضل استبدال سخان الماء الكهربائي بسخان الطاقة الشمسية، أو الغاز الطبيعي.

- عدم الانتباه لتسريب المياه

كثير منّا يتجاهل عامدًا إصلاح حالة الصمامات والمفاصل لـ"صنبور" المياه الدافئة؛ وإصلاح التسريبات التي قد تحدث بها، غير مُدركين أن ذلك سبب قوي لتبذير الطاقة، وارتفاع فاتورة الكهرباء.

- الاعتماد على الفرن الكهربائي بشكل مبالغ

تفادي تشغيل الفرن الكهربائي وقت ذروة الأحمال الكهربائية، وتجنب تكرار فتحة للاطمئنان على الطعام، لأن فتح الباب يخفض درجة الحرارة 25 درجة، وبالتالي يحتاج طاقة أكثر للعمل.

وينصح باستخدام المايكرويف في تسخين الأكل بدلًا من الفرن، لأنها تستهلك وقتًا أقل، وبالتالي طاقة أقل.

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- التوقيت الخاطئ في إذابة الطعام المجمد ونوع أواني الطهي

يجب إذابة الطعام المجمد قبل الطهي على أجهزة البوتجاز الكهربائي لتقليل الوقت، وبالتالي كمية الطاقة المستهلكة، كما يجب استخدام أواني الطهي المصنوعة من الزجاج والبورسلين لأنها أكثر كفاءة وتقلل من درجة الحرارة المطلوبة للطهي.

طرق بسيطة تقلل استهلاك الكهرباء وتوفر المال

- قم بإغلاق مكيف الهواء عندما لا تكون في حاجة إليه، وعند تشغيله يفضل أن تضبط الحرارة ما بين 25 و27 درجة مئوية، قد يوفر ذلك حوالي 10% من استهلاكك.

- إصلاح الأبواب والنوافذ بحيث تكون محكمة الغلق في الغرف الموجود بها تكييف لإحكام غلقها، إذ يسبب تسرب الهواء زيادة استهلاك المكيف، بالإضافة لتنظيف فتحات المكيف.

- استخدام مروحة سقف بجانب المكيف، والتبديل بينهما يوفر الكثير من الطاقة.

- اللجوء إلى التهوية الطبيعية في الأوقات التي يكون فيها الجو لطيفًا.

- إسدال الستائر الداكنة خلال النهار للحفاظ على درجة حرارة الغرف.

- الحرض على إغلاق الضوء في الأماكن التي لا تحتاج إلى الإضاءة، والاعتماد على ضوء الشمس خلال النهار.

- في الغرف استخدم اللمبات الصغيرة مثل الأباجورات.

- افصل الأجهزة الإلكترونية غير المستخدمة والشواحن، ولا تضع جهاز اللابتوب على الشاحن عندما تكون البطارية ممتلئة.

- في حالة وجود غسالة الأطباق، لا تستخدمها في تجفيف الأطباق.

- بالطبع يجب تبديل اللمبات العادية بلمبات "ليد".

- ينصح بالاستعانة بترموستات لضبط درجة إضاءة المنزل والتحكم بها حسب الحاجة.