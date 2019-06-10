"علشان محدش يتريق عليك".. هكذا تلتقط صورة جيدة لـ"بطاقتك" الشخصية

محمد اسماعيل - القاهرة - هيثم الشيخ:

الكثير من الأشخاص لا يحبون صورهم في الأوراق الرسمية خصوصا صورة الهوية الشخصية (البطاقة)، ما جعلت المصريين يسخرون منها لـ"سوء حالتها"، وتلاشيهم إظهارها في المناسبات تجنبا للسخرية والتهكم.

لكن هل يمكن التقاط صورة البطاقة الشخصية أو الباسبور بشكل رائع؟ بالفعل هناك مجموعة من الأخطاء نرتكبها خلال التصوير دون أن ندري، نعددها في السطور التالية وفق ما ذكر موقع "Bright Side" لتجبنها لاحقا:

لا ترفع ذقنك

أحد أكثر الأخطاء شيوعًا، عندما تحاول الجلوس بشكل مستقيم وترفع ذقنك عاليًا. هذا النوع من الصور لا يبدو طبيعيًا، ويجعل ذقنك تبدو كبيرة. لذا حاول ألا ترمي رأسك للخلف.

لا تميل برأسك إلى الأمام

لا تميل بشكل مبالغ فيه أو تحرك رأسك للأمام، حتى لا تظهر عيوب في ذقنك وتظهر جلدك متجعدا. لا عليك سوى تحريك ذقنك قليلًا للأمام.

تجنب الابتسامة العريضة

وفقًا للمعايير الحديثة، الابتسامة العريضة غير ملائمة للصور الموجودة في المستندات الرسمية. كل ما عليك ابتسامة ناعمة، فقط ارفع زوايا فمك قليلًا.

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لا تعبس

يمكن أن تفسد الحواجب، الصور أكثر من الابتسامة العريضة. ولتجنب القيام بذلك، حاول عدم رفع حاجبيك كما لو أن شيئًا فاجأك.

تسريحة شعرك

اختر مظهرًا أنيقًا، وتجنب تسريحات التي قد تغطي جبينك وعينيك وحاجبيك. أما إذا كنت أصلعًا يجب عليك التأكد من أن الرأس ليست لامعة للغاية.

انتبهي لمكياجك

هذه النقطة تخص السيدات، تجنبي ظلال العيون والمكياج اللامع، لأنها يمكن أن تجعلك تبدو أكبر سنا في الضوء الساطع. من الأفضل اختيار مستحضرات تجميل غير لامعة.

الحواجب والرموش مهمة أيضا. يجب إبرازها لأنها قد "تتلاشى" في الصور. ويجب أن يكون أحمر الشفاه غير لامع ولونه يشبه اللون الطبيعي للشفاه.

اختيار الزي المناسب

كقاعدة عامة في معظم الصور، لا يلزم سوى وجهك، لذلك لا يتعين عليك ارتداء أفضل ملابسك. ويوصى باختيار قميص أو قميص بلون غامق.