أمهات تتجمعن أمام المدارس لمساندة أبنائهم عقب امتحان "الإحصاء"

أمام بوابات المدارس انتظر أولياء الأمور أبنائهم طلاب الثانوية العامة، عقب الانتهاء من امتحان الإحصاء للاطمئنان على أبنائهم ومؤازرتهم، وتباينت ردود أفعال الطلاب عقب الانتهاء من الامتحان.

"النهاردة الجو كان حر جدا ومع ذلك مقدرتش أروح استنيت لما بنتي تخلص امتحان"، بهذه الكلمات بدأت ماجدة أحمد، ولية أمر طالبة الشعبة الأدبية حديثها لـ"هُن"، معبرة عن استيائها من تسريب امتحان الإحصاء عبر صفحات الغش بعد 5 دقائق من بدء اللجان.

وتابعت: "بنتي بتقول الاحصاء صعبة والاقتصاد كان سهل لوجود بعض الأسئلة غير المباشرة"، الأمر الذي آثار قلق الطلاب كما ذكرت.

شعرت نهلة سيد، ولية أمر طالبة شعبة علمي علوم، بالاطمئنان بعدما شاهدت البسمة على وجه ابنتها عقب خروجها من الامتحان لرضاها عن مستوى الامتحانين.

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"ثورة أمهات مصر": امتحان الاقتصاد فوق مستوى الطالب المتوسط

وفي ذلك قال خالد صفوت، أدمن صفحة "ثورة أمهات مصر على المناهج التعليمية" بموقع "فيسبوك"، إنه تم رصد تداول امتحان الإحصاء على صفحات الغش بعد خمس دقائق فقط من بدء اللجان.

وأكد خلال حديثه لـ"هُن"، على شكوى طلاب الشعبة الأدبية بصعوبة امتحان الإحصاء، وأنه ذو أسئلة غير مباشرة، بينما أكدت طلاب الشعبة العلمية أنه امتحان جيد عوض لهم صعوبة امتحان الاقتصاد.

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