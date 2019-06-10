دعمها بأعمالها ولاحقتها شائعات الحمل.. مواقف تلخص قصة الهضبة ودينا الشربيني

عامين من الشائعات، والصور المُسربة، والأقاويل غير المُباشرة، خلقت من رحمها قصة الثنائي الشهير عمرو دياب، ودينا الشربيني.

فعلى الرغم أنه لم يصرح أحدهما بعلاقتهما بشكل مباشر، بالنفي أو التأكيد، إلا أن دومًا ما كانت تُظهر بعض التصرفات علاقتهما، خاصة على "منصات السوشيال ميديا"، التي جعلت من روادها مُحللين لقصتهما.

ظهورهما بالحفلات، وحضورهما سويًا العديد من المناسبات الفنية والاجتماعية، فضلا عن خضوع "الشربيني" لجلسات تصوير، بعدسة مصور "الأخير"، أمور كللت تلك العلاقة، التي تحدثت عنها الفنانة، مساء أمس، بشكل مُباشر عن الأخير، حيث وصفته بالداعم والسند، وإنه كان أول المشجعين لمسلسلها الأخير "زي الشمس".

ويرصد "هُن" مواقف جمعت بين الثنائي:

بداية الأمر وقصة فريق العمل:

يعد هذا الظهور الأول لهما حينها أمام الجميع، بعدما نشر "الهضبة" صورة تجمعه مع فريق عمله، وبينهم الفنانة دينا الشربيني، وعلق عليها كاتبا: "صورة من كواليس فيلمي المقبل، مع فريق العمل"، ما أثار فضول الجمهور، خاصة أن دياب لم يُعلن عن تفاصيل لفيلم.

تجولهما في الساحل الشمالي:

نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تجمع بين الثنائي، بإحدى شواطئ الساحل الشمالي، خلال الصيف الماضي، ما زادت الشكوك حول علاقتهما أيضًا.

رقص دينا بحفل الغردقة:

حرصت الشربيني على حضور إحدى حفلات "الهضبة" بالغردقة، الصيف الماضي، ورقصت على أنغام أغنية "نغمة الحرمان".

مفاجأة عيد ميلاد الهضبة:

فاجأت الشربيني، الأخير، بتنظيم حفل عيد ميلاده السابق، للاحتفال به، ما أثار جدلًا كبيرًا حولها، خاصة أنها ظهرت وعمرو يحتضنها بكافة الصور.

عيد ميلاد دينا:

احتفلت دينا بعيد ميلادها، مارس الماضي، وسط مجموعة من الفنانات على رأسهن فيفي عبده وبوسي شلبي، وبدأت دينا في غناء أغنية الهضبة "برج الحوت"، مؤكدة أنها مكتوبة خصيصًا لها.

مغازلة الهضبة للأخيرة بروسيا:

في منتصف العام الماضي، غازل الفنان عمرو دياب، الفنانة دينا الشربيني، خلال حفله الغنائي، بروسيا، على مسرح "Nautilus Space" بمدينة سان بطرسبرج، عقب مباراة المنتخب التونسي ونظيره الإنجليزي،

وغنى "الهضبة" أغنية "برج الحوت" للأخيرة، وهم يتبادلان النظرات أمام الجميع، ما جعلها تخجل لتلتفت بعيدًا عنه.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل شاركت الشربيني، دياب، بغناء "نور العين" وسط تصفيق الحضور.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا حينها، صورة لـ"الهضبة" بصحبة الشربيني، عقب نزولهما من الطائرة الروسية.

زفاف محمد إمام:

بملابس كاجوال وسلسلة ظهر الفنان عمرو دياب محتضا دينا الشربيني في فرح النجم محمد إمام، في صيف 2018، والتقطت عدسات الكاميرات لهما صورا سويا، مع نجوم الفن، فيما بدا عمرو دياب محتضا دينا الشربيني.

صعدت الفنانة دينا الشربيني على مسرح جامعة مصر الدولية لكي تشارك النجم عمرو دياب في الغناء والرقص.

وكان عمرو صعد إلى المسرح، قبل قليل، على نغمات أغنيته الجديدة "يا ساحر"، قبل أن يطلب من دينا الصعود.

صورهما بالمطار:

كان مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تداولوا العام الماضي، صورة للهضبة، ممسكًا بيد "دينا" داخل إحدى صالات المطارات، وحاول الهضبة إخفاء وجه حينها.

غناء الهضبة لبرج الحوت من جديد:

أثار عمرو دياب الجدل من جديد، خلال مشاركته في حفل فندق "الماسة"، المخصصة أرباحه لصندوق "تحيا مصر، وعلق دياب على غناء "برج الحوت": "هو أنا عملت غير برج الحوت، بس ودتني في داهية".

داخل كواليس مسلسل مليكة:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، صورة تجمع بين الهضبة ودينا الشربيني، ومجموعة من الفنانين ورجال الأعمال، زاعمين أنها من داخل مسلسل دينا الجديد "مليكة"، التي تقوم ببطولته دينا الشربيني، وأنتجته شركة "ناي" المملوكة للأخير.

صورتهما بصحبة ابنته:

أثارت نور، ابنة النجم المصري عمرو دياب مؤخرًا، جدلًا كبيرًا، بعدما نشرت صورة تجمعها بوالدها، والفنانة دينا الشربيني، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

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وظهرت نور، وهي تجلس في المقعد الخلفي للسيارة بجوار دينا، وبجانبهم عمرو دياب، ما أثار ردود أفعال واسعة حول الصورة.

حفل سحور "مليكة":

حرص دياب على حضور حفل سحور مسلسل "مليكة"، التي تقوم ببطولته الشربيني، وظهر برفقة فريق عمل المسلسل، وهما يتسامران ويتناولان السحور.

اعتراف غير مُباشر من الهضبة:

في أكتوبر الماضي، صعدت الفنانة دينا الشربيني على مسرح جامعة مصر الدولية لكي تشارك النجم عمرو دياب في الغناء والرقص، وصرح "الهضبة" حينها إن "دينا" هي المقصودة بـ "برج الحوت".

تاتو كل حياتي:

رغم أن التاتو لا يعد ظهورا عاما بين الثنائي، إلا أنه بمثابة إعلان من قبل دينا الشربيني أنه تجمعها علاقة عاطفية بالهضبة عمرو دياب، فقد رسمت تاتو يحمل اسم ألبوم عمرو دياب الأخير "كل حياتي"، على ظهرها، وكان واضحا خلال أحد المهرجانات التي أقيمت في صيف 2018، وتعمدت دينا الشربيني إظهاره للكاميرات.

إشاعة الحمل:

أثارت الفنانة دينا الشربيني الجدل خلال تواجدها بصحبة الأخير، في إحدى الدول العربية، حيث أطل الهضبة محتضنًا "دينا" المرتدية فستان قصير متعدد الألوان ودون أكتاف، واضعًا يديه حول بطنها، وسط تفاعل نشطاء موقع التواصل مع الصورة، فعلق أحدهم قائلًا، "ده النونو بينه على وصول"، و"أنتي شكلك حامل"، و"هنقولك مبروك يا بابا قريب"، و"يا جماعة الصورة عادية مفيش حاجة".

عطلة بـ دبي:

تداول نشطاء موقع "إنستجرام"، صور تجمع النجم عمرو دياب بالفنانة دينا الشربيني، خلال تواجدهما في "دبي".

وظهرت "دينا" مرتدية سترة حمراء اللون وطويلة، بالإضافة إلى فستان أسود دون نقوش، فيما أطل "الهضبة" بجوارها بأزياء "كاجوال"، تتكون من بنطلون قاتم اللون، و"قميص منقوش".

صورتها داخل الجيم الخاص به:

نشرت دينا، من قبل صورة، ظهرت خلالها تمارس الرياضة في إحدى الصالات الرياضية.

وربط الرواد المكان التي تمارس فيه الفنانة رياضتها، بنفس المكان الذي اعتاد عمرو دياب ممارسة الرياضة فيه أيضًا.

وظهر الثنائي بالصور المتداولة، وهما على نفس الجهاز، فضلا عن تشابه الجدران والأرض، وتفاعل العديد من متابعيها مع الإطلالة، وعلق أحدهم: «هاد الجيم ياللي في بيت عمرو دياب».

ظهورهما بالجونة:

حرص الفنان عمرو دياب، على حضور نهائي بطولة الأسكواش، الشهر الماضي، رفقة الفنانة دينا الشربيني خلال تواجدهما معا في مدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر، التي أقيمت هناك.

وظهر "دياب" وهو بجانب دينا رفقة عدد من أصدقائهم، بعد نزولهم من الطائرة التي نقلتهم إلى محافظة البحر الأحمر.

إعلان شركة اتصالات:

آخر ظهور للثنائي كان أمس، في ليلة الأول من رمضان 2019، حيث ظهرت دينا الشربيني في مشهدين خلال الإعلان مع عمرو دياب وهو بطل إعلان شركة الاتصالات، وفي البوستر الرسمي للإعلان ظهرت دينا بجانب عمرو.

مسلسل زي الشمس:

حرص الهضبة على الظهور بشكل مباشر وغير مُباشر، بمسلسل "زي الشمس" عدة مرات، حيث أظهرت بعض الحلقات من المسلسل استماع أبطال العمل، لأغانيه، أثناء بعض المشاهد أبرزها "يتعلموا"، و"القاهرة ونيلها".

كما حرص الهضبة من قبل على زيارة فريق العمل خلال التصوير، والتقط بعض الصور برفقة أبطال العمل خلال الكواليس.

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