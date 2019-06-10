الامارات | جوجل يحتفي بـ"العراب"

شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل يحتفي بـ"العراب" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفى محرك البحث جوجل اليوم الأثنين بالذكرى ال57 لميلاد الكاتب المصري الراحل أحمد خالد توفيق الذي ولد في 10 يونيو 1962 بمدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية في دلتا مصر، وتوفي 2 أبريل من العام الماضي على أثر نوبة قلبية.

ويعتبر توفيق الذي عرف بلقب "العراب" أول كاتب عربي في مجال أدب الرعب والأشهر في مجال أدب الشباب والفانتازيا والخيال العلمي، حيث أشتهر بسلسلة "ما وراء الطبيعة" والتي صدرت عن المؤسسة العربية الحديثة منذ 1993 وحتى 2014، وباعت أكثر من 15 مليون بما يجعلها سلسلة الروايات الأكثر مبيعاً في الوطن العربي. كما قام بتأليف عدد من السلاسل الأخرى مثل روايات عالمية للجيب وسفاري وفانتازيا. كما له تجارب في كتابة الرواية من أبرزها رواية "يوتوبيا" التي صدرت في عام 2008 وتدور في أجواء سوداوية وترسم ملامح متخيلة للحياة في مصر 2030 وانقسامها لطبقة غنية تعيش في مدينة منعزلة عن بقية الشعب في حراسة أجنبية مشددة، ويعاملون البقية كالحيوانات.

واستطاع الدكتور أحمد خالد توفيق، الذي تخرج في كلية الطب عام 1985 وحصل على الدكتوراه في طب المناطق الحارة عام 1997، أن يصل بكتاباته المشوقة وأسلوبه المتميز والساخر وشخصياته الفريدة إلى قاعدة واسعة من الشباب حتى اعتبر أديب الشباب الأول في الوطن العربي، وأحدثت وفاته في أبريل من العام الماضي صدمة عنيفة لمحبيه الذين اطلقوا عبر الفضاء الافتراضي ووسائل التواصل الاجتماعي سجلات عزاء سجلوا فيها حزنهم على وفاته، مستشهدين بعبارات واقتباسات من كتاباته. كما عبر كثير منهم عن سعادتهم باحتفاء جوجل بالكاتب الراحل.

من جانبها؛ أعلنت شركة Netflix في مايو الماضي عن إنتاج مسلسل أصلي جديد من منطقة الشرق الأوسط مستوحى من سلسلة "ما وراء الطبيعة" للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق وتحمل نفس الاسم، لتكون أولى أعمال Netflix من الدراما المصرية، وهي من إنتاج كلاً من محمد حفظي وعمرو سلامة والذي سيكون المخرج والمنتج التنفيذي للمسلسل. وفور إعلان Netflix عن الخبر، تسابق عشاق السلسلة على مواقع التواصل الاجتماعي لترشيح الممثل الذي يمكن أن يقوم بدور بطلها طبيب أمراض الدم الأعزب رفعت إسماعيل وتصدر الترشيحات الفنانين عبد العزيز مخيون ونبيل الحلفاوي ويوسف الشريف.