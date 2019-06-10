"مش قصتك".. "قومي المرأة" يتبنى مشروع تخرج طلاب إعلام بالجامعة الأمريكية

استقبلت الدكتورة "مايا مرسي" رئيسة المجلس القومي للمرأة، عدداً من طلاب كلية الإعلام بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أصحاب فكرة مبادرة "مش قصتك" ضمن مشروع تخرجهم، والتي كانت عبارة عن حملة توعوية قاموا بإطلاقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتهدف المبادرة إلى تعديل بعض السلوكيات المجتمعية السلبية الخاصة بتدخل الأفراد في شؤون الآخرين، وإصدار أحكام ضدهم دون معرفة مسبقة بالأسباب والدوافع، وذلك عن طريق رصد قصص وحكايات ومواقف شخصية لمستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب رصد رأىي الأفراد في هذه المواقف والقصص بهدف التصدي لهذه السلوكيات ومحاولة التخلص منها.

وأكد فريق العمل أن المبادرة استعانت بإعلانات في التليفزيون والراديو، بجانب إعلانات في الشارع، لتوعية المواطنين، مشيرة إلى أنهم يسعون إلى استمرار مبادرة "مش قصتك" بعد انتهاء مشروع تخرجهم، لمواجهة الظواهر السلبية في المجتمع.

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ومن جانبه، أعربت مرسي، عن تحمسها وإعجابها الشديد بفكرة المبادرة التي تسعى إلى تغيير النظرة المجتمعية الخاطئة تجاه بعض القضايا والقيام بإصدار احكام مسبقة وغير منصفه تجاه الافراد و على وجه خاص الفتيات والسيدات.

وتوقعت مرسي تحقيق الحملة نجاحًا ساحقًا في حالة استمرارها وتحقيق الهدف المنشود منها، وأكدت على تبني المجلس للمبادرة مطالبه فريق العمل التعاون مع المجلس في تناول القضايا الخاصة بالمرأة والتى تعيق نجاحها وتحقيق احلامها، إلى جانب اتاحة مساحة واسعة لها من خلال المبادرة لمناقشتها على مواقع التواصل الاجتماعى و تسليط الضوء عليها والعمل على تغيرها، مثل نظرة المجتمع لممارسة الفتيات والسيدات لأنواع معينة من الرياضات أو الأعمال والتى تم اقتصار ممارستها على الرجال لفترة طويلة.

واقترحت مرسي بعض الأفكار التى تخدم المبادرة وتساعد على انتشارها وتحقيق الهدف المنشود منها، والوصول بها إلى أكبرعدد ممكن من جميع الفئات العمرية والطبقات المجتمعية.

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