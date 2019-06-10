"عضة كلب" تنهي حياة سيدة بريطانية

توفيت سيدة بريطانية تدعى" شارون جينينيجز" البالغة من العمر 55 عامًا، متأثرة بإصابتها، بعد أسبوع من تعرضها لعضة كلب في منطقة بروكفيلد، في بلدة بريستون البريطانية.

كانت "شارون"، تتماشي علي قضبان السكة الحديد القديمة، تعرضت لمهاجمة كلب، بعضة في رقبتها وفي يدها، ذلك أثناء فض الاشتباك التى حدث بين كلبها وكلب أخر، أثناء تنزهها مع كلبها في الخارج بين الساعة السادسة إلي السابعة بتوقيت غرينتش، بحسب مانشرته "بي بي سي".

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قالت شرطة لانكشير، أنها ناشدت الرجل الأشيب الذي كان يرتدي سترة زرقاء من الصوف أن يتصل بها، للوصول إلي الكلب الذي هاجم السيدة، والذي وصف بأنه كلب أرقط أسود وأصهب متوسط الحجم.

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وأكدت الشرطة، أنه تم العثور علي شارون مريضة في منزلها، وتم نقلها إلي مستشفي رويال بريستون، حيث توفيت بعد 4 أيام من نقلها للمستشفى.

وقال "كريس ويلادر" عواطفنا مع عائلة شارون وأصدقائها وأقاربها في هذا الوقت العصيب.

وأضاف "ويلادرد"، أننا نعمل من أجل معرفة حقيقة ماحدث، ونناشد كل ما لديه معلومات أن يزودنا بها في أقرب وقت.

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