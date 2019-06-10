بعد حديثها عن الهضبة.. دينا الشربيني تتصدر "تويتر": "صبغت أشقر يعني اتجوزوا"

تصدر اسم الفنانة دينا الشربيني، محركات البحث "جوجل" عقب استضافتها أمس، بصحبة فريق عمل مسلسل "زي الشمس"، الذي دخل ضمن المارثون الرمضاني للعام الحالي، بعد تحقيقه نجاحًا ساحقًا واستقطاب عدد كبير من الجماهير، ببرنامج "الحكاية" للإعلامي عمرو أديب عبر فضائية MBC مصر.

وخلال الحلقة، تحدثت دينا لأول مرة عن طبيعة علاقتها بالفنان عمرو دياب بعد سنوات من ظهورهما سويا، وأنه كان مثال للدعم "جدع وإيجابي وداعم لينا، كان طاير بالمسلسل وبيتابعه ويشجعني"، وهو ما جعلها تتصدر هاشتاج موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، من قبل الرواد حيث أعادوا تداول صور الهضبة ودينا خلال تواجدهم في أكثر من مناسبة.

وغرد أحد المتابعين، قائلًا: "صبغت أشقر يعني اتجوزوا معروفة يعني".

وتداول آخرين عددًا من الصور التي ظهرت دينا فيها مرتدية ملابس تشبه إطلالات الهضبة كإطلالتها بـ"قميص كاجول"، وفي مشهد آخر بـ"بيجامة" سوداء "مُنقطة"، تشبه أحد قمصان الأخير، والذي ظهر به خلال إحدى حفلاته، وكانت أبرز التعليقات متضمنة: "كان واقف جمبك لدرجة إنه كان بيديكي هدومه يا شيخه"، الـrelationship goals في أبهى صورها وحالاتها حقيقي يعني، ⁩لو هدوم جوزك ضاقت عليه مترميهاش".

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ولفت آخر الانتباه لكون دينا اكتسبت شعبية أكثر وأصبحت محبوبة من قبل الجمهور، "دينا بقت محبوبة من ساعة ما عمرو قدام الناس كلها قال بيحبها على المسرح كان لازم يحرجكم كدة يعني".

وذلك حينما اصطحبها الهضبة في حفل أقامه بجامعة مصر الدولية في أكتوبر من العام الماضي، حيث شهد صعودها عند غناء أغنية "أجمل عيون"، ليؤكد أنها من مواليد "برج الحوت"، فيما بدت ملامح الخجل عليها، ليحتضنها الهضبة، قائلا: "دينا بتتكسف طبعا مع إنها ممثلة جامدة بس المسرح صعب".

ومازحت أخرى خلال تغريدتها بصورة من فيلم "ميدو مشاكل" قائلةً: "اتفضلي يا دينا إنتي وسي عمر بتاعك، ده تنازل مني عن قلبي ليكي أنت وسي عمربتاعك لأي مدة تحددوها".

وقال الفنان أحمد السعدني، خلال الحلقة أمس، إن الفنانة دينا الشربيني شخصية مفاجئة للغاية، حيث إنها تكون عصبية في أوقات غير متوقعة، على حد قوله، مضيفًا: "مستحيل تكون برج الحوت، خدعونا يا بيه وقالوا دي برج الحوت"، فردت ضاحكة:"هموتك بجد".

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