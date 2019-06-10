"حضر الكواليس ولبست هدومه".. كيف دعم عمرو دياب دينا الشربيني في "زي الشمس"

"عمرو كان داعم ليا جدًا وكان طاير بالمسلسل وبنجاحه"، بتلك الكلمات وصفت الفنانة دينا الشربيني، الفنان عمرو دياب، خلال حديثها أمس، ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب.

حيث أكدت إنه كان داعمًا لها، ويحرص على الاتصال بها عقب انتهاء حلقات مسلسلها الأخير "زي الشمس" لتشجيعها.

مواقف عِدة سابقة، برهنت حديث "الشربيني" أمس، كانت أبرزها حضوره كواليس العمل، وظهور دينا بملابس تشبه ملابسه.

حضور أغنياته بالحلقات:

ظهر "الهضبة" خلال مسلسل "زي الشمس" عدة مرات، بشكل غير مُباشر، حيث أظهرت بعض الحلقات من المسلسل استماع أبطال العمل، لأغانيه، أثناء بعض المشاهد أبرزها "يتعلموا"، و"القاهرة ونيلها".

حضوره للكواليس:

حرص عمرو دياب على زيارة فريق العمل خلال التصوير، والتقط بعض الصور برفقة أبطال العمل خلال الكواليس، لتشجيعهم وتحفيزهم.

الأمر الذي تفاعل معه رواد "السوشيال ميديا"، معلقين: "الوحيد اللي عارف مين قتل فريدة".

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تشابه ملابسهم:

تداول رواد مواقع التواصل عدة صور للفنانة دينا الشربيني، وهي ترتدي ملابس تشبه إطلالات الفنان عمرو دياب، حتى رجح البعض، أنهما يرتديان نفس الملابس.

وظهرت "الشربيني" خلال أحد مشاهد مسلسلها "زي الشمس" بإطلالة كاجوال، مرتدية "قميص جينز" الذي ظهر به من قبل الهضبة، خلال إعلان إحدى شركات المحمول، كما تألقت في مشهد آخر بـ"بيجامة" سوداء "مُنقطة"، تشبه أحد قمصان الأخير، والذي ظهر به خلال إحدى حفلاته.

وتفاعل الرواد مع الصور، بشكل ساخر، فعلقت إحدهن قائلة: "وكمان بيسيبها تلبس هدومه"، في حين تابعت الأخرى: "كمان بتوفر فلوس اللبس وبتاخد لبس عمورة".

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