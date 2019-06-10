فندق أمريكي يدعم عمليات "الإجهاض" ويقدم إقامة مجانية للسيدات

داخل ولاية "ميشيجان" الأمريكية، عرضت إدارة فندق "Yale" إقامة مجانية كنوعًا من تقديم الدعم للسيدات اللاتي يردن الخضوع لعمليات الإجهاض ويعيشن في ولاية اعتمدت سلطاتها قوانين تقيد حق النساء في الإجهاض، بعدما حظرت ولاية "ألاباما" الإجهاض بشكل تام تقريبا، فيما اعتمدت ولايات أمريكية أخرى، بينها جورجيا ولويزيانا وميسيسيبي وأوهايو، تشريعات تمنع الإجهاض إذا كانت نبضات قلب الجنين مسموعة.

وفي بيان لمديرة الفندق" شيلي أوبراين"، نشر على صفحة الفندق الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي"فيسبوك" قالت:" ليس بإمكاننا أن نؤثر على كيفية تعامل السلطات المحلية معكن (في الولايات التي منعت الإجهاض)، لكن إذا تمكنتن من الوصول إلى ميشيغان، فسنوفر لكن إقامة لبضع ليال وسنساعدكن في التنقل قبل وبعد العملية" وفقًا لـ"CNN"

وأشارت أوبراين، إلى أنه ينبغي أن تتمتع النساء بحقهن في ممارسة السلطة على أجسامهن باستقلالية، مضيفة: "إذا لم يكن الأمر كذلك، فهذا ليس عالما حرا".

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