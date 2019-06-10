كارولينا هيريرا لموسم ريزورت 2020 .. مستوحاة من عطلة لاتينيّة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أقام المصمّم، ويس غوردون، عرض مجموعة كارولينا هيريرا، لموسم ريزورت 2020، في صالة عرض صباح الأربعاء الماضي، وتحدّث عن العرض قائلًا: "تجسد مجموعة الريزورت ما ينبغي أن تكون عليه هيريرا - أشعة الشمس والضحك والرقص والمرح"، وصرّح أنّ مصدر إلهامه هي رحلته الحديثة إلى مدينة مكسيكو، والتي وصفها بأنّها "أروع مدينة في أمريكا الشمالية حاليًا، وأنّها مزيج من مراكش وسان فرانسيسكو. "

وكانت النتيجة عبارة عن تصاميم مستوحاة من عطلة لاتينية، شملتْ المجموعة فساتين تول مزخرفة رائعة؛ فستان أورجانزا بدون حمّالات مصنوع من قطعة واحدة من القماش، ومزيّن بمقاطع متناوبة من طبعة فولكلوريّة مبهجة.

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وحرص ويس، على الحفاظ على الهويّة الإبداعيّة الأنيقة والإيجابية للعلامة التجارية، مع تقديمها بطابع كاجوال، وبرز أيضًا، في فستان أسود طويل، من التول النّاعم، مزبّن بأشرطة من الدانتيل، تحمل شعار "كارولينا هيريرا". وبطبيعة الحال، شملتْ المجموعة قطع من ستينيات القرن الماضي، غنية بتطريزات فضية، وذهبية، وأكمام ضخمة وبارزة.

وكانت جميع الملابس النهارية جذّابة؛ حيث جاءت بألوان ساطعة وبتقليمات متعددة الألوان، وأخرى أنيقة، كما رأينا في قميص فستان منقّط باللّونين، الأسود والأبيض، وأبرز غوردون أيضًا، جانبًا أكثر شبابًا بوضوح باستخدامه تطريزات الأزهار النابضة بالحياة على الجينز الدّاكن، وكذلك الصّور الظّليّة المتدفّقة بالفتحات العيينة البيضاء الملائكيّة.