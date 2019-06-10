استقبلي صيف عام 2019 بأزياء لاتينية جذابة

تعدّ الطريقة اللاتينية فلسفة عالمية تلقى رواجا حاليا في مواجهة ما نعيش من ضغوط في كل أوجه حياتنا العصرية، ويبدو أن هذه الفلسفة طالت مجال الموضة، وهي تترجم من خلال البحث عن أزياء مشرقة غنية بألوانها، ومريحة بقصاتها تبدو كما لو أنها صممت لأوقات الاستراحة والعطلة.

وحرصت دار Carolina Herrera، في مجموعتها من أزياء رحلات 2020 التي قدمتها مؤخرا أن تجسد هذه الفلسفة بامتياز، إذ عمل مديرها الإبداعي، ويس غوردن، على العودة إلى الجذور الفنزويلية لمؤسسة الدار، السيدة هيريرا، واستوحى من الثقافة اللاتينية خطوطا وألوانا تعبر عن الإيجابية، والمرح، وحب الحياة.

تعرفي على أبرز تصاميم مجموعة Carolina Herrera لرحلات 2020 واستوحي منها أفكارا لاستقبال هذا الصيف بأناقة تحتفل بحب الحياة.

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