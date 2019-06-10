إطلالات النجمات العربيات في حفلات عيد الفطر

تشكل حفلات العيد مناسبة لظهور النجمات العربيات بأزياء مميزة تأتي مستوحاة من أحدث صيحات موضة الموسم وتحمل توقيع أشهر المصممين.

ونرصد فيما يلي على أجمل الإطلالات في حفلات عيد الفطر لهذا العام، لتستوحي من ألوانها وتصاميمها أفكارًا لأناقتك في مناسباتك القادمة خلال هذا الصيف.

أصالة من الكويت

أطلت النجمة أصالة خلال مشاركتها بحفلات العيد في الكويت، بقفطان أبيض مطرز بالذهبي من توقيع المصممة الكويتية شريفة الغنيم، ونسقت إطلالتها مع أكسسوار مميز للرأس وأقراط على شكل هلال.

وظهرت أصالة في أول أيام العيد في السعودية وتحديدًا في مدينة الدمام، حيث أحيت حفلًا غنّت فيه طوال ساعتين، اختارت بهذه المناسبة إطلالة من توقيع المصمم اللبناني نيكولا جبران، تألفت من ثوب طويل من الباييت باللون الأخضر ترافق مع "كاب" انسدل من الكتفين حتى الأرض، واعتمدت تسريحة "شينيون" منخفض وتزينت بمجوهرات ماسية.

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نجوى كرم في الثوب الأبيض

أحيت الفنانة نجوى كرم حفلًا في إمارة دبي. وقد اختارت للمناسبة ثوبًا أبيض طويلا بكتف واحدة تزين بوردة كبيرة عند الكتف انسدلت منها كشاكش صلت حتى أسفل الثوب.

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وحملت إطلالتها توقيع المصمم اللبناني جورج شقرا وقد نسقتها مع مجوهلرات ماسية من تصميم جيرار توفنكجيان.

نادين نسيب في حلقة تلفزيونية

شاركت النجمة نادين نسيب نجيم بحلقة تلفزيونية خاصة بعيد الفطر تم بثها على قناة MTV اللبنانية، واختارت للمناسبة ثوبًا طويلًا مستوحى من طراز العباية حمل توقيع المصمم اللبناني زهير مراد، وتميز هذا الثوب بقماشه الشفاف الذي تزين بتطريزات براقة ونسقته مع مجوهرات ماسية ناعمة.

أنغام باللون الفضي والـ"كاب"

حيت الفنانة أنغام حفل العيد في السعودية. وقد بدت متألقة بثوب فضي اللون رافقه "كاب" طويل تزين بالتطريز المبتكر. حملت إطلالة أنغام توقيع المصمم اللبناني زياد نكد وقد نسقتها مع مجوهرات ماسية من Sarahjewelry.

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