مجموعة "كلوي لريزورت" مُستوحاة من أعماق الكنوز السينمائية في الصين

أقيم عرض مجموعة كلوي لريزورت 2020 المستوحاة من أعماق الكنوز السينمائية في الصين، وهو العرض الأول الذي تنظمه العلامة الفرنسية خارج بلدها الأصلي.

وقالت المصممة في ملاحظات العرض: "الطريقة التي تعرفت بها على الثقافة الصينية كانت من خلال السينما"، وأضافت: "العرض الأول الذي قدمته في كلوي استخدمت فيه الموسيقى التصويرية لفيلم ميليني مامبو، وهو فيلم من إخراج المخرج الصيني هسياو هسين، وكان شو تشي تلعب فيه دور البطولة".

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كانت الممثلة الشابة حاضرة في الصفوف الأمامية للعرض إلى جانب تانغ يان، تشانغ زويينغ، وانغ لوودان، والمصممة لوسيا ليو.

وأقيم العرض نفسه بجودة تشبه الأفلام، حيث شاهد الضيوف العارضات أولاً على الشاشة قبل ظهورهن على المدرج، وتلاعبت المصممة برموز الصين القديمة فقدمت جاكيتات مبطنة بالورود وطبعات جاكار وحتى أنماط البيجاما، وبعد أن رأت الهندسة المعمارية الخاطفة للأنفاس في جميع أنحاء المدينة، أضافت طبعات الآرت ديكو إلى تصاميمها والتي تم اقتباسها من أرشيف المنزل.

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وبالنسبة إلى محبي العلامة التجارية تضمنت المجموعة خيارات واسعة ومتنوعة من بينها وشاح الرقبة الطويل، والألوان الترابية والبناطيل الأنيقة المصنوعة من أقمشة مختلفة من الحرير جورجيت إلى الدينيم

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