التّكرار والملل يُسيطران على إطلالات النّجمات هذا الأسبوع

شاهَدَ الكثير منّا إطلالات لافتة للنّجمات العربيّات على مدار الأسبوع، لكنّ التّكرار والملل سيطرا على معظمها، وهنا نعرض لكِ بعضها.

مايا دياب

جاءت إطلالتها مملّة وغير موفّقة بقصّة غير ملائمة لأسلوبها وستيالها المعتاد، كما سرقتْ نقشة القهد من وهج مايا، حيث بدتْ شاحبة بعض الشّيء.

نجوى كرم

يبدو أنّ النّجمة اللّبنانيّة أدمنتْ اعتماد صيحة الكتف الواحدة، فبدتْ إطلالتها مكرّرة على مستوى التّصميم، ولم تأتِ بأيّ جديد.

نوال الزغبي

فستان الفنّانة اللّبنانيّة لم يضف لستايلها أيّ جديد أيضًا، حيث إنّها اعتمدتْ هذه القصّة من قبل، كما أنّها كثيرًا ما تعتمد اللّون الأسود، الذي جعل إطلالاتها مملّة للغاية.

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سيرين عبدالنور

خرجتْ سيرين من عباءة الفساتين الضّيقة التي تظهر رشاقتها وتناسق جسمها، واعتمدتْ فستانًا أبيض، بياقة مرتفعة، وأكمام واسعة. بدتْ كالملكات برقيّها وبساطة اختيارها، كما زادها اللّون الأبيض بريقًا.

نادين نجيم

تصميم ولون فريد، اختارته النّجمة اللّبنانيّة في إحدى جلسات تصويرها الأخيرة، فاللّون ناسب بشرتها البرونزيّة، والموديل ناسب شكل جسمها، إذْ أعطاها عرضًا عند منطقة الحوض، فبدا جسمها أقرب إلى شكل السّاعة الرّمليّة.

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منة شلبي

اختيار موفّق للنّجمة المصريّة، خرجتْ فيه عن الستايل الكاجوال، الذي تعتمده عادة، فبدتْ كعروس بفستان أبيض بصيحة الطّبقات المتعدّدة.

نسرين طافش

إطلالة مكرّرة ومملّة كذلك، للنّجمة السّوريّة، من توقيع جسميكو، حتى اللّون كانت قد اعتمدته نسرين من قبل، عدّة مرّات، والقصّة كذلك.

أصالة

بأنامل نيكولا جبران تألّقت النّجمة السّوريّة بفستان أخضر اللّون، خرجتْ فيه عن المألوف، فهي نادرًا ما تعتمد هذه الألوان القويّة، التي تناسبها تمامًا. على الرّغم من أنّ تصميم الكاب مكرّر على أصالة فإنّ اللّون غلب التّصميم بامتياز.

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