لماذا اختار "صلاح" الجونة لقضاء عطلته؟.. 14 معلومة قد يكون السبب من بينها

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

اختار محمد صلاح، نجم الكرة العالمي، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، منتجع الجونة لقضاء عطلته بعد أن قرر قضاء إجازة عيد الفطر بمسقط رأسه في قرية نجريج التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية.

ونشر "صلاح" صورًا له في الجونة، أثناء الاستمتاع بإجازته، كما التقط عماد متعب، لاعب الأهلي السابق، صورة مع نجم ليفربول على أحد الشواطئ.

ولعل الشواطئ المصرية المطلة على البحر الأحمر تتمتع برمال ناعمة وشمس ساطعة وشعاب مرجانية خلابة توفر متعة فريدة من نوعها، لكن لماذا اختار "صلاح" منتجع الجونة لقضاء عطلته الصيفية؟

في السطور التالية يرصد "الخليج 365"، مجموعة من النقاط التي قد تكون سببًا لقضاء إجازته في منتجع الجونة:

1- يبعد عن القاهرة 470 كيلومترًا، ما يجعله بالقرب من معسكر المنتخب المصري المقرر أن ينضم إليه خلال الفترة المقبلة.

2- يوفر جميع التجهيزات التي تجعل السائح ينعم بعطلة رائعة؛ إذ يشتمل على العديد من الفنادق الفاخرة والمطاعم العصرية وملاعب الجولف ومراكز الغوص والبازارات.

3- يتمتع بالمياه الصافية الرقراقة والسماء الزرقاء والشمس الساطعة طوال العام.

4- يوجد بمنتجع الجونة، الذي يبعد عن مطار الغردقة الدولي مسافة 22 كيلومترا، شاطئان رئيسيان هما "زيتونة بيتش" و"مانجروفي بيتش".

5- يتخلل المنتجع عدد كبير من البحيرات والقنوات المائية؛ ما يجعل لكل منزل أو فيلا أو شاليه في المنتجع شاطئًا خاصًا به، ومعظم هذه القنوات المائية أقيم عليها جسور حجرية صغيرة لتسهيل التنقل.

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6- يضم منتجع الجونة ستة أحياء هي "مارينا تاون"، "الحي المتوسطي"، "حي الجولف"، "الحي النوبي"، "حي الهضبة"، و"الحي الإيطالي".

7- يمتاز منتجع الجونة بوجود العديد من مراسي اليخوت الأنيقة وإمكانيات الغوص المتنوعة، كما يهدف إلى جذب السياح من الشباب بصفة خاصة من خلال الرياضات المائية المثيرة.

8- تتنوع أمام السياح باقة العروض والخدمات بدرجة مُحيرة، منها مطاعم هندية وتايلاندية وإيطالية وفرنسية.

9- بمجرد أن يصل السائح إلى منتجع الجونة يشعر كأنه في مدينة ملاهٍ أوروبية، حتى إن النفايات يتم فصلها بداخل الحاويات بدقة وبشكل نظيف للغاية.

10- واحة الهدوء وعلى النقيض من مدينة الغردقة الصاخبة يعتبر منتجع الجونة واحة الهدوء والاسترخاء على شواطئ البحر الأحمر،

11- هناك العديد من الأسباب التي تدفع 80% من السياح إلى العودة إلى هذا المكان مرة أخرى، منها توافر الأمن وحسن تعامل البائعون مع السياح.

12- تشدد إدارة منتجع الجونة على ضرورة تحفظ البائعين مع السياح وحسن معاملتهم، ما ينعكس بالإيجاب على السياح الذين يشعرون بحريتهم في المكان.

13- أجواء المغامرة ويعتبر منتجع الجونة هو المكان المناسب للسياح الذين يرغبون في زيارة مصر والتعرف على أجوائها الساحرة.

14- يزخر منتجع الجونة بالكثير من المتاجر والبازارات التي توفر للسياح مختلف الهدايا التذكارية التقليدية مثل قطع السجاد اليدوي والنرجيلة أو حتى الأحجار الكريمة والمجوهرات.