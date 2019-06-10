"ناسا" تفتح أبوابها للسياح.. الرحلة بـ50 مليون دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-
تعتزم إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، تنظيم رحلات "سياحية" إلى محطة الفضاء الدولية، ابتداء من سنة 2020، لكن رحلة الشخص الواحد ستكلف مبلغا باهظا، كما تفرض عدة شروط صعبة.
ولا تزال محطة الفضاء الدولية حكرا على علماء فضاء يمثلون وكالات فضاء تابعة للدول، أي أن الوكالات الخاصة لا تستطيع إرسال أحد إلى المنشأة العلمية.
لكن (ناسا) قالت في بيان، الأحد، إن المحطة الدولية ستفتح أبوابها أمام الرحلات التجارية، وهذا يعني أن الشركات الخاصة سيكون بوسعها تنظيم رحلات إلى المحطة، وفق ما نشره موقع "سكاي نيوز".
وأضاف البيان أن الوكالة قد تسمح برحلتين اثنتين في السنة، لكن بمدة قصيرة، حتى تتيح الوصول إلى محطة الفضاء الدولية.
وسيجري تمويل هذه الرحلات بشكل خاص، أما النقل صوب المحطة فسيتم من خلال شركتي "بوينغ" و"سبيس إكس"، اللتين تعكفان في الوقت الحالي على تطوير كبسولتين تستطيعان حمل أناس صوب محطة الفضاء الدولية.
ومن المرتقب أن يكلف نقل الشخص الواحد قرابة 50 مليون دولار، وفقا للتقديرات الأولية، لكن يمكن أن يرتفع هذا الرقم فيما بعد.
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