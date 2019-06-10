أفضل ماسك للوجه... سيخلصك من كافة العيوب والشوائب

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 يونيو 2019 01:41 مساءً - لطالما كان ماسك الوجه الخطوة الأهم في روتين العناية بالبشرة، فإذا كنت تعانين من الهالات السوداء أو التجاعيد أو البقع الداكنة، وغيرها من العيوب والشوائب، فسنقدم لك أفضل ماسك للوجه لتنعمي ببشرة مشرقة، شابة، نظيفة وذات ملمس حريري.



أفضل ماسك للتخلص من الهالات السوداء

امزجي القليل من عصير الليمون مع بضع قطرات من الغليسرين، ثم طبقي المزيج على الهالات السوداء تحت عينيك واتركيه لمدة عشر دقائق. وبعد فترة قصيرة من استخدام هذا الماسك، ستلاحظين أن الهالات السوداء بدأت بالاختفاء تدريجياً.

ماسك للهالات السوداء



أفضل ماسك لشد البشرة

دلّكي خدودك بجل الألوفيرا مرة في الأسبوع، بحركات دائرية هادئة لمدة عشر دقائق، واتركيه على البشرة مدة عشر دقائق أخرى. بعدها، شطفي وجهك بالمياه الفاترة. فالمواظبة على استعمال ماسك الألوفيرا سيعزز إنتاج الكولاجين في البشرة فيجعلها مشدودة وخالية من التجاعيد الخطوط الدقيقة.

ماسك لشد البشرة



أفضل ماسك لتفتيح البشرة

امزجي ملعقة كبيرة من العسل مع ملعقة كبيرة من الأرز المطحون وعصير نصف حبة من البرتقال ونصف حبة أخرى من الليمون، من ثم ضعي المزيج على بشرة وجهك واتركيه لمدة نصف ساعة، بعدها نظفي وجهك بالغسول الملائم وجهك وشطفيه بالماء الفاتر.

أفضل ماسك تفتيح



أفضل ماسك لتقشير البشرة

اخلطي ملعقتين صغيرتين من القهوة مع بياض بيضة واحدة، ثم ضعي الخليط على وجهك واتركيه لمدة ربع ساعة. بعدها، قومي بتقشير المزيج بهدوء واغسلي وجهك بالماء البارد.

واظبي على تطبيق هذه الماسك مرتين أسبوعياً، فهو يساعد على تقشير البشرة ويخلصها من الخلايا الميتة، مما يحافظ على شبابها ويمنحها الحيوية والنضارة.

ماسك لتقشير البشرة



أفضل ماسك لتنظيف البشرة

اخلطي ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند مع ملعقتين صغيرتين من السكر. من ثم، طبقي الخليط على بشرة وجهك ودلّكيه لمدة دقيقتين. اتركيه الخليط على وجهك لمدة عشر دقائق حتى تمتصه البشرة جيداً. بعدها، اغسلي وجهك بالغسول الملائم وشطفيه بالمياه الفاترة. علماً ان هذا الماسك سيعمل على تنظيف بشرتك في الأعماق وجعلها ناعمة كالحرير.

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