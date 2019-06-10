إطلالة أمل كلوني تلهمكِ ستايل فريدًا لتنسيق الكاروهات هذا الموسم

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 يونيو 2019 01:41 مساءً - في حين تميل أغلب النساء إلى اعتماد فستان أسود أنيق، لحضور سهرة رومانسية، ذهبت أمل كلوني إلى اطلالة أكثر عصرية لا تخلو من الأنوثة.

شوهدت أمل علم الدين وجورج كلوني خلال عشاء رومانسي في روما، واعتمدت توب عصرية من مربعات الكاروهات التي اختفت منذ انقضاء فصل الشتاء، ولكن يبدو أنّ اطلالة أمل كلوني ستعيده كخيار أنيق لهذا الصيف.

ازياء كارو من وحي أمل كلوني



جاءت اطلالة أمل كلوني مكونة من قطعة علوية مفصلة على قوامها النحيف، ومزينة بأكمام مكشوفة وأطراف غير متساوية، ونسقتها مع بنطلون بأرجل فضفاضة flare من مربعات الكاروهات الكبيرة نفسها. الاطلالة بالكامل من توقيع Prabal Gurung وتتوافر لدى الدار بسعر 2،195 دولارًا أمريكيًّا.

أكملت أمل كلوني اطلالتها الأنيقة مع زوج من أحذية الـ pump المصمم بـ مقدمة مدببة، كما حملت شنطة يد مطرزة بالذهبي، لتضيف إلى أزيائها العصرية لمسة مسائية.

أمل كلوني وزوجها



أزياء الكاروهات اختيار أنيق هذا الصيف



بعد الرواج الضخم لخامة الكاروهات خلال الخريف والشتاء الماضي، يبدو أنها صيحة مستمرة حتى في فصل الصيف. يمكنكِ تنسيق بنطلون بأرجل فضفاضة مع قميص نسائي من الحرير أو الكتان، لـ اطلالة أنيقة تناسب المكتب.

اطلالة الكاروهات



أما أسهل قطعة يمكنكِ اعتمادها من الكاروهات هذا الموسم، هو البليزر الفضفاض، واختاري خامات خفيفة تناسب الطقس الحار، كما ننصحكِ باعتماد حزام يضم الخصر مع البليزر لتبدو اطلالتكِ منسجمة.

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البدلة الكارو



كذلك، يمكنكِ اختيار بدلة رسمية من الكاروهات، وتنسيقها مع حذاء بكعب عالٍ لأزياء العمل، أو مع تي شيرت وحذاء رياضي لاطلالة أكثر عصرية.

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