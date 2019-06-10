إطلالات النجمات دون المستوى في حفل جوائز Tony Awards

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 يونيو 2019 01:41 مساءً - أقيم مساء أمس الأحد حفل توزيع جوائز Tony Awards في مدينة نيويورك، وقد حضر الحفل عدد كبير من النجوم والنجمات العالميين، وقد شاهدنا النجمات في اطلالات متنوعة، لكنها بشكل عام كانت دون المستوى واتسمت بالجرأة، وقد شاهدنا العديد من الألوان الزاهية على السجادة الحمراء، كما شاهدنا عددًا من الفساتين الفاخرة، وإليكِ بعض الأمثلة.



رايتشل بروسنان في فستان من ديور:



شاهدنا الممثلة الشابة “رايتشل بروسنان” Rachel Brosnahan وقد اختارت فستانًا ذا تصميم أنثوي ناعم من ديور Dior، مصنوعًا من قماش التول المطرز بحبات براقة من الخرز باللون الذهبي، أكتافة مكشوفة وأكمامه مزينة بالكشكش مع حزام رفيع على الخصر.

رايتشل بروسنان في فستان من ديور





لوسي لو في فستان كشكش من كريستيان سيريانو:



أحد أجمل اطلالات الحفل مساء أمس كانت اطلالة “لوسي لو” Lucy Liu في فستان من “كريستيان سيريانو” Christian Siriano باللون البنفسجي الغني، تصميمه أنثوي مصنوع من طبقات من الكشكش، وقد أكملت اللوك بشنطة يد، وأقراط لافتة باللون الأخضر.

لوسي لو في فستان كشكش من كريستيان سيريانو



اطلالة ناعمة لسيينا ميلر في فستان باللون الأسود:



سيينا ميلر Sienna Miller النجمة البريطانية المعروفة باطلالاتها الأنيقة، تألقت مساء أمس في لوك ذكّرنا باطلالات النجمات في حقبة الخمسينيات، وكان عبارة عن فستان ناعم باللون الأسود خصره مزين بحزام تتوسطه بكلة معدنية، وقد أكملت اللوك بصندل بكعب عالٍ فضي وشنطة يد باللون الأسود.

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اطلالة ناعمة لسيينا ميلر في فستان باللون الأسود







فانيسا هادجنيس في فستان قصير براق:



اطلالة شبابية اعتمدتها فانيسا هادجنس Vanessa Hudgens التي اختارت فستانًا قصيرًا من “التوزارا” Altuzarra مصنوعًا من قماش براق باللون الفضي، وتصميم عصري وناعم، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ باللون الأسود، وأقراطًا طويلة.





شاهدي اطلالات النجمات العالميات في حفل Tony Awards واختاري الأجمل والأكثر أناقة برأيِك.

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