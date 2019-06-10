اختر إطلالاتك من أبرز صيحات صيف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 يونيو 2019 01:41 مساءً - مع قدوم فصل الصيف نرى رواج صيحات جديدة للـ رجل لدى أهم دور الأزياء العالمية، أمثال لويس فويتون، وغوتشي وغيرها . فيتّسم هذا الموسم باختلاف أنواع الأقمشة المستعملة في الألبسة، فنرى رواج قماش اللينين والأقمشة القطنية، التي تُعتبر أقمشة مريحة للارتداء أثناء الطقس الحار .

وضعت أزياء الرجل بصمتها في عالم الموضة، فنرى اهتمام دور الأزياء في هذا الشق، بابتكار موضة وتصميمات جديدة كل عام، تقضي بإدخال الرجل دوامة الأناقة المتجدّدة . لذلك تعرّفي معنا إلى آخر صيحات موضة الرجل لربيع وصيف 2019 .



1- اطلالات مونوكروم

اطلالة مونوكروم من دار ديور

لاحظنا رواج صيحة المونوكروم لدى الرجل أيضًا، فاعتمدتها دور الأزياء لهذا العام وبخاصة بالألوان الفاتحة، مثل البنطلون الأبيض مع معطف صيفي من اللون نفسه، وحذاء رياضي من توقيع دار ديور العالمي .



2- البدلة الكاروهات

صيحة البدلة من جورجيو أرماني

مازلنا نرى موضة الكاروهات حتى خلال فصل الصيف، فيمكن تنسيق اطلالة كالتي قدمتها دار الأزياء جورجيو أرماني، المؤلفة من بنطلون فضفاض من اللون الأبيض، مع بليزر بنقشة الكارو .



3- الأزياء المخطّطة

الأزياء المخططة من جاكموس

سيطرت الألبسة بالخطوط المقلّمة أفقيًّا أو عموديًّا على أزياء الرجل، فرأينا رواج القمصان المقلّمة في أزياء الرجل، كالّتي رأيناها لدى دار جاكموس بتنسيق قميص أبيض بخطوط زرقاء، مع شورت صيفي باللون نفسه، مع حذاء رياضي باللون الأسود .



4- الأزياء المطبّعة

أزياء مطبعة و منقوشة

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ظهرت صيحة الأزياء المطبّعة بشكل كبير لهذا العام، فنرى أزياءً بـ رسومات شتّى ومختلفة، تتراوح بين شخصيات كرتونية وطبعات أشكال وألوان، كالتي رأيناها في دار فيراغامو، وغوتشي، وفيرساتشي، وغيرها .



5- الألوان الفاقعة

بدلات ملونة من دار فيرساتشي

سيطرت الألوان الفاقعة على خزانة الرجل كما هو الحال في خزانة المرأة . فذهب دار فيرساتشي لتنسيق اطلالة البدلة باللون الزهري والأخضر النيون من الرأس إلى القدمين .



6- الشورت

بعد موضة شورت الجينز، سادت موضة شورتات من القماش واللينين لهذا العام، مثل تنسيق دار لويس فويتون للشورت من اللون الأبيض، مع تيشيرت شفاف .



شاهدي معنا الصور وشاركينا رأيكِ .

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